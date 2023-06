Esausti ma “felici”: i bambini sopravvissuti alla giungla riposano a Bogotà

Esausti ma “felici”: quattro bambini indigeni, salvati dopo aver vagato per 40 giorni nella giungla colombiana, sabato riposavano in un ospedale militare a Bogotá, mentre il Paese continuava a gioire per il “miracolo” e lodare la collaborazione senza precedenti tra soldati. e cittadini durante le operazioni di ricerca.

“Ho appena visto i miei nipoti. Prima di tutto hanno una vita (dentro di loro). Anche se sono molto stanchi, so che sono in buone mani”, ha commentato il nonno Fidencio Valencia, 47 anni. Huitoto indiano.

“Sono felici di vedere che la famiglia (…) ha tutti i sensi”, ha esultato il nonno, con il tradizionale cappotto aborigeno al collo, davanti all’ospedale militare della capitale.

Il ministro della Salute ha commentato sui bambini: “Sono un po’ ansiosi di vedere tanta gente intorno a loro, ma si stanno riprendendo, parlano poco (…), è un piacere vederli così”. Difesa. Difesa Ivan Velazquez, dopo aver visitato il presidente Gustavo Petro al loro letto.

Ritrovati bambini vivi nella giungla colombiana: la felicità non è completa, e la sorte del cane Wilson è ancora motivo di preoccupazione

Solo pochi morsi

Leslie (13), Solini (9), Tian Noriel (5) e Christine (1) sono stati trovati vivi venerdì pomeriggio mentre vagavano da soli nei boschi da quando il piccolo Cessna 206 su cui si trovavano si è schiantato il 1° maggio. Viaggiano con la madre, il pilota ei suoi parenti. Tutti e tre sono morti nell’incidente.

“Sono disidratati (…) ma in generale le loro condizioni sono accettabili. Sono fuori pericolo”, ha accolto il signor Velazquez.

Ha notato che due dei bambini hanno festeggiato il loro compleanno nel bosco: la più piccola, Christine, ha compiuto un anno, e Tin Noriel, cinque.

Il signor Velazquez ha reso omaggio alla maggiore Leslie: “Grazie a lei, al suo valore e alla sua guida, gli altri tre sono riusciti a sopravvivere, con le sue cure e la sua conoscenza della foresta”.

A parte “qualche lesione cutanea e morsi”, i bambini “non presentano alcuna malattia o peggioramento delle condizioni di salute”, ha precisato un medico militare. “Sono in condizioni stabili, i controlli sono in corso” e viene proposto loro un protocollo per la rialimentazione, con supporto psicologico.

La loro degenza in ospedale dovrebbe durare tra le due e le tre settimane, a seconda della durata delle loro cure nutrizionali.

I quattro “parlano poco, ma sono felici (…) sono bambini (…), cominciano a piacergli giocare, Christine in particolare”, ha commentato ai giornalisti Astrid Caceres, direttrice dell’Institute for Family Welfare (ICBF), il dipartimento responsabile della famiglia.

farina e semi

“Questa piccola è fantastica, calma con le infermiere”, ha dichiarato la signora Caceres, che ha anche detto: “Tutta la nostra gratitudine va all’anziana Leslie, è una ragazza molto forte!”

Questo funzionario ha anche rivelato che i fratelli erano accompagnati nei loro vagabondaggi da Wilson, un cane pastore detective dell’esercito. Si è perso nel bosco, ma i militari hanno insistito per continuare le ricerche, in nome del “principio: non lasciare indietro nessuno”.

“Figli della boscaglia”, “sono sopravvissuti mangiando prima un po’ di farina (che era sul piano dell’incidente), e poi dei semi”, secondo il nonno, mentre le prime immagini trasmesse dai militari li mostravano essere debole ed emaciato. E senza scarpe.

Sono stati portati in elicottero dalla giungla alla città di San José del Guaviare e trasportati durante la notte su un aereo medico a Bogotà, per essere ricoverati in una struttura sanitaria dell’esercito.

“Abbiamo raggiunto l’impossibile”, ha salutato il comandante in capo delle forze armate della Colombia, generale Helder Fernán Giraldo, mentre l’intero paese si è rallegrato per questo quadruplo “miracolo”.

Il presidente Gustavo Petro aveva annunciato la notizia venerdì sera nel Paese evocando una “giornata magica” e “gioia”, lodando “un esempio di sopravvivenza totale che passerà alla storia”.

Per la National Organization of Amerindian Peoples of Columbia (OPIAC), questo è anche il loro status di origine, questo legame molto speciale con la natura, che ha giocato a favore della loro sopravvivenza nella giungla.

“Children’s Survival è una rivendicazione della conoscenza e del rapporto che gli indigeni hanno con la natura, un legame insegnato dal grembo materno”, secondo un comunicato stampa di Obiac.

Quello che sappiamo sui quattro bambini più ricercati nell’Amazzonia colombiana

“paese di pace”

Più di 100 militari, accompagnati da cani da rilevamento e decine di cittadini, hanno cercato i bambini dal ritrovamento dell’aereo, con il naso piantato a terra in mezzo a una fitta vegetazione.

Sabato, ancora una volta, tutti i funzionari hanno elogiato la cooperazione sul campo tra i commando ei volontari indigeni, in un paese dove decenni di conflitti interni e violenze hanno lasciato una sorta di sfiducia tra questi due attori.

“Senza gli indigeni, la loro esperienza e la loro conoscenza della giungla, questo risultato inaspettato non sarebbe stato raggiunto, e tutti i soldati lo riconoscono”: “Erano guide per i nostri commando nella giungla”, ha sottolineato il ministro Velazquez.

Secondo i militari, in poco più di un mese, i soccorritori hanno percorso quasi 2.656 km in questa giungla impenetrabile, un ambiente molto ostile dove si aggirano tigri, puma, serpenti e altri predatori. Insetti di ogni genere vi sono particolarmente voraci, e le piogge sono quotidiane, senza accesso all’acqua potabile.

“Lavorando con le truppe”, i volontari indigeni hanno “aumentato la capacità di risposta del Paese”, ha analizzato il funzionario dell’ICBF. “Tutti hanno lavorato insieme”, per dare all’immagine “il paese della pace”. “Non c’è stato un processo del genere in Colombia”, si rallegra.