È questo il momento giusto per fare scorta di pellet per l’inverno?

Il prezzo del pellet è sceso drasticamente ed è ora fissato a livelli inferiori a 6 euro per sacco da 15 kg. È un buon momento per prenderne un po’”, ci spiega Caroline Surrey, giornalista di L’Écho 6/8 Dove trovarli.

Nel giugno 2022, gli esperti hanno annunciato che i loro prezzi supereranno i 10 euro prima dell’inverno. A novembre 2022 il prezzo medio di 15 chilogrammi di pellet è già di 11,35 euro, mentre il prezzo classico è di circa 4,50 euro.

Nel maggio 2023, è tornato a 7,25 euro in media. Chi dice il prezzo medio, dice che in alcuni negozi ci sono ancora borse sopra i 10 euro.

C’è anche un modo per trovare più economico: la piattaforma Tavola a pellet E alcuni Colruyt offrono borse 649 euro per la qualità del pellet. Altro pellet di qualità venduto da Energy Decamps vendere a 5,95 euro. Di conseguenza, il prezzo è sceso, ma non è tornato al livello precedente. Il nostro esperto ti consiglia di acquistare pellet tra 5 e 6 euro.

Secondo Caroline Suri, il prezzo dei pellet dovrebbe rimanere Stabile fino all’autunno Grazie alla grande offerta di distributori e alla domanda stabile. Un diverso posizionamento dei tronchi, con continue pressioni sul mercato. Dagli 85 euro al metro cubo di gennaio 2022, il prezzo è salito a 145 euro a dicembre e 138 a maggio 2023.