Gmail: una nuova funzionalità che deve essere installata con urgenza

Il phishing, la pratica di ottenere informazioni riservate sulla tua persona da un’email o un link fraudolento, è un rischio a cui Google ha deciso di porre rimedio con questa nuova funzionalità.

In pochi clic, Google si offre di proteggerti da qualsiasi tentativo di phishing. La protezione avanzata è effettivamente facoltativa, ma in qualche modo necessaria, perché ti protegge leggendo gli URL nelle tue e-mail e nei collegamenti per determinare se rappresentano una minaccia e avvisandoti se una delle tue password è stata rubata.

Per attivarlo hai due soluzioni: o recandoti nel tuo account Google, nella scheda Sicurezza, dove troverai l’opzione Navigazione sicura, oppure recandoti nelle impostazioni di sicurezza di Google Chrome.

Non solo questa opzione è limitata a Gmail (anche se i più grandi tentativi di phishing sono su quel servizio), ma è valida anche su Google Chrome e Google Chat.

Naturalmente, la protezione avanzata non ti protegge completamente da qualsiasi tentativo di phishing, ed è comunque consigliabile prestare molta attenzione durante la navigazione sul web.

_

Segui Geeko su FacebookE Youtube E Instagram per non perderti notizie, quiz e consigli.