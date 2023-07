WhatsApp ora ti consente di chattare con qualcuno senza aggiungere il suo numero

WhatsApp ha appena introdotto un’importante funzionalità nella sua app, che migliora le chiamate con numeri sconosciuti eliminando la necessità di pre-registrare i contatti.

Buone notizie, sarà più facile che mai contattare uno sconosciuto su WhatsApp. L’azienda ha introdotto una nuova funzionalità che consente ai consumatoriAvvia conversazioni con persone sconosciute cercando il loro numero di contatto nell’app.

In precedenza, gli utenti di WhatsApp erano soggetti a restrizioni quando tentavano di avviare conversazioni con numeri sconosciuti senza salvarli nella loro rubrica. C’erano molte soluzioni per Invia messaggi whatsapp a un contatto non registratoma non erano così semplici e coinvolgevano l’utilizzo di un’app di terze parti.

WhatsApp semplifica l’invio di messaggi a persone sconosciute

La prossima volta che dovrai inviare un messaggio a un numero sconosciuto su WhatsApp, il processo sarà più semplice che mai. Innanzitutto, avvia una nuova discussione sulla piattaforma. Quindi digitare il numero nella barra di ricerca. Un pulsante “Chat” apparirà accanto ad esso, permettendoti di iniziare una conversazione con quella persona senza dover salvare il suo numero sul tuo telefono.

Disponibile su Android e iOS, la nuova funzionalità di WhatsApp dovrebbe semplificare la vita di molti utenti, che ad esempio devono contattare sconosciuti mentre sono al lavoro. Questa funzione elimina la necessità di utilizzare app di terze parti o API ufficiali di clic per chattare.

Questa funzione è anche offerta Grande vantaggio in termini di privacy degli utenti. Era comune per le persone salvare i contatti sconosciuti nella loro rubrica per vedere e identificare facilmente le loro immagini del profilo WhatsApp in futuro. Tuttavia, questi contatti vengono spesso archiviati a tempo indeterminato, anche dopo che la conversazione è terminata.

Consentendo agli utenti di cercare i numeri di telefono senza salvarli, WhatsApp fornisce quindi un ulteriore livello di privacy. Per una volta, questa funzione non è limitata agli utenti betae dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti che utilizzano l’ultimo aggiornamento dell’app. Se non ti è ancora stato inviato, dovrebbe farlo nei prossimi giorni. Nel frattempo, sappi che anche WhatsApp sta lavorando per sostituire il tuo numero di telefono con uno pseudonimo.