RTBF invita gli utenti a verificare la compatibilità dei propri ricevitori

La televisione digitale terrestre belga, meglio conosciuta come TNT, si prepara a fare un nuovo passo passando all’alta definizione (HD) dal 17 luglio, offrendo così una migliore qualità video agli spettatori. RTBF, in qualità di emittente a pacchetto di canali DTT nel consorzio Vallonia-Bruxelles, raccomanda ai suoi utenti di controllare la fatturazione dei loro ricevitori per continuare a ricevere i suoi canali gratuitamente.

DTT è un modo popolare e gratuito per ricevere programmi televisivi e radiofonici in Belgio grazie alle trasmissioni digitali sulle frequenze terrestri hertziane. attualmente, RTBF trasmette TDT sul territorio dell’Unione Vallonia-BruxellesUn pacchetto composto da 3 canali TV RTBF (La Une, TipiK e La Trois) e anche BlickPunt di BRF 5 stazioni radio RTBF (La Premiere, VivaCité, Tipik, Classic21 e Musiq3) e Radio BRF1.

Oggi, RTBF continua il suo lavoro trasformazione digitale presentando i suoi spettatori Qualità video superiore Grazie allo standard DVB-T2, che garantisce Trasmesso in alta qualità. morte Standard DVB-T e DVB-T2 Ciò consentirà di migliorare. Inoltre, il formato di compressione video utilizzato sarà HEVC (H.265). Con l’avvento del 5G, le trasmissioni dai canali 56, 55, 45 e 49 saranno presto spostate sul canale 42. Pertanto, il canale 42 diventerebbe l’unico canale disponibile per la parte francofona del paese.

Cosa significa questo?

Per continuare a ricevere il pacchetto, gli utenti DTT devono verificare che il proprio ricevitore sia compatibile.

Come verificare la compatibilità del ricevitore?

Determina se la TV ha un file Recettori T2 Adattati alla ricezione delle nuove tecnologie, gli utenti DTT hanno due opzioni:

O hanno una TV moderna con un ricevitore T2 integrato

O hanno una vecchia TV senza ricevitore T2

Come fai a sapere se hai un recettore T2?

Gli utenti dovrebbero Scansiona la loro banda UHF e assicurati che il loro ricevitore stia decodificando i canali HD. Nel il caso oppostoa cui questi utenti sono invitati Ottieni un box DVB-T2 con decompressione video HEVCè disponibile in tutti i negozi di elettronica (oppure puoi scegliere altre modalità di ricezione dei canali, come TV via cavo, satellite o Internet tramite AUVIO).

RTBF incoraggia tutti i telespettatori belgi della DTT a prepararsi di conseguenza per continuare a godersi i suoi canali e programmi. Pertanto, gli utenti DTT che non dispongono di un ricevitore T2 sono invitati a procurarsi il ricevitore dal 17 luglio e non oltre il 31 agosto, data in cui la trasmissione HD sarà pienamente operativa.