La cucina è molto più antica di quanto pensassero!

E se le nostre pratiche culinarie risalgono a più di 70.000 anni fa? Un nuovo studio mostra che i nostri antenati preparavano piatti complessi con un’ampia varietà di ingredienti. Chiaramente non hanno fatto la “dieta paleo” in voga oggi.

E se la nostra attrazione per la cucina e il buon cibo risalisse alla preistoria? Lontano dall’immagine di un uomo NeanderthalNeanderthal Divorando un pezzo di carne appena cotto in fondo a una grotta, sembra che i nostri antenati avessero un’abitudine molto antica di condire i loro piatti e mescolare gli ingredienti. Questo è secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Antichità.

Per almeno 70.000 anni lo è statoNeanderthal et al Un uomo saggio Così, hanno preparato veri e propri pasti condivisi all’interno del gruppo. Pasti che richiedono diverse fasi di preparazione e comprendono molti ingredienti, alcuni dei quali mirano solo a migliorare il gusto del piatto.

Una pratica culinaria complessa che risale a 70.000 anni fa

Questi risultati sono stati ottenuti grazie all’analisi di resti di farine fossilizzate rinvenuti in due siti paleolitici. Uno di questi si trova in Grecia, nella Grotta Franchetti. I depositi sedimentari permettono di risalire al periodo da 13.000 a 11.500 anni fa. L’altra grotta, quella di Schneider, si trova a Zagros, nel Kurdistan iracheno. Questo rifugio ha accolto i primi umani moderni, 40.000 anni fa, ma anche i Neanderthal 70.000 anni fa. In precedenza, il pasto più antico rimasto aveva solo 14.400 anni. Quindi, queste nuove scoperte fossili rappresentano una piccola rivoluzione e hanno permesso di studiare in particolare la dieta I primi cacciatorima anche il modo in cui preparavano i pasti.

I due ripari sotto roccia hanno rivelato i resti di complessi preparativi botanici. Nel sito di Franchthi, i resti sembrano briciole di pane bruciato, focaccia o resti di farinata morbida guarnita con semi legumilegumi macinato grossolanamente. Nel sito di Shanidar, il più antico, si trovano i semi di senape pistacchiopistacchio la selvaggina che sembra aver accompagnato le preparazioni culinarie. Anche i resti associati ai Neanderthal mostrano che questi OminidiOminidi Mescolare semi di erbe selvatiche con legumi macinati per creare una preparazione riscaldata ad acqua. Uno studio precedente ha anche trovato tracce di semi di erba nel tartaro che ricopre i denti fossilifossili Neanderthal.

Piatti di spezie, un gesto più antico di quanto pensassimo

Grazie per l’analisi Microscopio elettronico a scansioneMicroscopio elettronico a scansione, i ricercatori sono stati in grado di identificare chiaramente la natura di questi semi. I loro risultati mostrano anche che le miscele prodotte dagli uomini preistorici dovevano avere un sapore un po’ amaro. Se oggi usiamo gli stessi semi nella nostra cucina, abbiamo cura di metterli a bagno, scaldarli e pelarli per ridurne ed eliminarne l’amaro. tossinetossineEd è molto chiaro che i nostri antenati hanno fatto lo stesso! Tuttavia, i resti dei pasti mostrano che gli involucri dei semi non furono completamente rimossi, suggerendo che gli uomini preistorici li conservassero in parte per conservare un sapore amaro, e certamente per alleggerire i loro piatti.

Le nostre pratiche culinarie Potrebbe essere nato diverse decine di migliaia di anni fa. Questo studio mostra anche che i Neanderthal, come Un uomo saggio Una dieta molto varia che comprende molti tipi di piante: semi, erbe, radici, legumi, nocciolanocciolaE bacche … che hanno preparato con cura prima di mescolarle con carne o PoisonPoison. Perché se i nostri antenati mangiavano certamente piante, l’analisi isotopica dei loro scheletri mostra che la loro principale fonte di proteinaproteina Era la carne. Neanderthal ne sarebbero stati grandissimi consumatori, MentreUn uomo saggio Avrebbe avuto una dieta più varia.