Gli indicatori sono già tornati al top

Ieri, giovedì, gli scambi in Europa sono stati scarsi, a causa dell’accumulo di giorni festivi durante la settimana. Ma ciò non ha impedito all’ottimismo di confermare il suo forte ritorno tra gli investitori, spinto da… dinamiche economiche incerte.

Pertanto, il 10 maggio potrebbe segnare il sesto giorno consecutivo di rialzo nella maggior parte dei mercati azionari europei. Tuttavia, il 10 maggio è soprattutto una data un po’ leggendaria, anche se dimenticata da chi ha meno di 20 anni, o anche 30, o anche più grandi. Ha 43 anniH compleanno Elezione dello zio. I bambini nati all’inizio di febbraio 1982 potrebbero aver avuto genitori di sinistra (ho cercato una canzone sul 10 maggio per allietare la vostra mattinata, Ma ricordo solo questo).

Ma bandiamo questo motivo nostalgico e torniamo alle considerazioni di fondo. Gli indici azionari si stanno avvicinando nuovamente ai livelli record, dopo aver assorbito il piccolo gap d’aria osservato lo scorso aprile. Va detto che il grande timore del mercato statunitense è che ogni possibilità di tagliare i tassi di riferimento quest’anno scomparirà con l’accumularsi di deboli statistiche macroeconomiche. Se si conta dall’inizio del mese, più della metà dei principali indicatori pubblicati negli Stati Uniti hanno deluso. Le due misure dell’ISM relative alla dinamica dell’attività economica, industria e servizi, sono entrate in territorio di contrazione ad aprile. Tutte e tre le componenti dell’occupazione di aprile (salari orari, tasso di disoccupazione e variazione del numero di posti di lavoro) sono state deludenti. Ieri sono aumentate le richieste di disoccupazione settimanali. Questo pomeriggio dovremo prestare molta attenzione ai numeri preliminari dell’indice sulla fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan. Il sacro consumatore americano governa ancora la casa. Se la situazione resta cupa, le prospettive economiche potrebbero diventare ancora più fosche… il che non sarebbe necessariamente una cosa negativa nella mente di Wall Street. Troppi indicatori negativi = la Fed abbandonerà la sua posizione ferma = i tassi di interesse chiave potrebbero scendere = il denaro diventerà più economico in un orizzonte temporale prevedibile. Tuttavia, va notato che la lettura predittiva dei dati rimane una scienza terribilmente imperfetta, poiché alcuni indicatori seri forniscono previsioni contrastanti. COSÌ, Modello di calcolo del PIL in tempo reale sviluppato dalla Federal Reserve Bank di Atlanta Fornisce una previsione di crescita del 4,2% nel secondo trimestre del 2024 negli Stati Uniti a un tasso annuo, in accelerazione rispetto alla stima della settimana precedente.

Ma nel breve termine, il mercato è tornato allo stato d’animo “tutto ciò che non spinge la Fed a temere una ripresa dell’inflazione è positivo per le azioni”. Tutti e tre gli indici di Wall Street hanno chiuso in positivo, con una buona performance del Dow Jones, che ha continuato a salire dello 0,85% per avvicinarsi nuovamente alla soglia simbolica dei 40.000 punti, che non ha ancora superato.

Anche in Europa i vertici si avvicinano. Quasi tutti gli indici ieri hanno chiuso con forti guadagni, con un’eccezione che menzionerò tra poco. I commenti relativamente calmi della Banca d’Inghilterra sull’andamento dei prezzi hanno rafforzato le aspettative del mercato riguardo ad un taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea a giugno. La riunione decisionale sulla politica monetaria è prevista per il 6 giugno. In altre parole, tra meno di un mese potrebbe esserci un allentamento monetario da parte della BCE. Ieri il brutto papero europeo si chiamava Bel20, con un calo alla chiusura dello 0,75%, in controtendenza rispetto agli altri indicatori. Ha subito le conseguenze del calo dei suoi due maggiori pesi massimi, UCB (-2%) ma soprattutto ArgenX (-5%). Il settore biotecnologico è crollato dopo aver pubblicato risultati abbastanza costanti, nonostante costi superiori alle attese, cosa che non ha spaventato eccessivamente gli analisti.

Gli occidentali hanno difficoltà a determinare la propria posizione nei confronti della Cina. Mentre Xi Jinping visitava Francia, Serbia e Ungheria questa settimana, Rishi Sunak sembra essere stato bombardato dalle richieste di HSBC Holdings e Standard Chartered di ammorbidire la posizione del governo nei confronti di Pechino. Nel frattempo, la Casa Bianca starebbe preparando un duro attacco contro le importazioni cinesi. Secondo fonti favorevoli (sulla stampa, fonti favorevoli significano che la fuga di notizie è stata attentamente orchestrata), la prossima settimana Joe Biden annuncerà nuove tariffe che colpiranno i settori cosiddetti “strategici”, in particolare le auto elettriche, i semiconduttori e le apparecchiature fotovoltaiche. All’inizio di quest’anno, Washington ha avviato le indagini sulla questione dumping In altri settori, come la cantieristica navale o la logistica. Ciò non ha impedito al presidente americano di sottolineare in più occasioni che non vuole una guerra commerciale con la Cina. Quindi il gioco del poker bugiardo continua, soprattutto perché la politica crea sempre più interferenze con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali americane di novembre.

La Francia organizza la sua settima sessioneH Summit sugli investimenti “Scegli la Francia” con annunci attesi. L’anno scorso sono stati annunciati 28 progetti per un valore di 13 miliardi di euro.

La settimana si è conclusa in positivo in Giappone, con il Nikkei 225 in rialzo dello 0,4%. C’è un forte contrasto tra Hong Kong e la Cina continentale. Il primo ha guadagnato l’1,9%, sostenuto dalle voci di un’esenzione fiscale sui dividendi per le persone fisiche che investono in un determinato quadro, mentre il secondo ha perso lo 0,2% a causa delle minacce di aumento dei dazi doganali negli Stati Uniti. Corea del Sud, India, Taiwan e Australia hanno concluso una sessione settimanale finale positiva. Questa mattina si prevede (ancora) un rialzo dei mercati azionari europei.

L’indice CAC40 apre la sessione in rialzo dello 0,5% a 8.234 punti. L’indice è salito dello 0,5% a 11.666 punti. L’indice Bel20 è rimbalzato dello 0,6% a 4.009 punti.

Gli eventi economici più importanti di oggi

La pubblicazione dei dati mensili sul PIL nel Regno Unito è prevista per le 8:00, prima che l’indice sulla fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan negli Stati Uniti venga pubblicato alle 16:00. L’intero ordine del giorno è qui.

L’euro sale a 1,078 dollari. Un’oncia d’oro rimbalza a 2.351 dollari. In rialzo anche il petrolio, con il Brent del Mare del Nord a 84,33 dollari al barile e il West Texas Intermediate Light a 79,46 dollari. prestazione Debito statunitense Su 10 anni scende al 4,46%. Il Bitcoin viene scambiato a 62.900 dollari.

Importanti cambiamenti nelle raccomandazioni

Ahold Delhaize: AlphaValue/Baader Europe mantiene la sua raccomandazione cumulativa alzando il target di prezzo da 34,10 € a 34,40 €.

Amundi: Jefferies resta da comprare con price target alzato da 71 a 80 euro.

Anheuser-Busch Inbev: Morgan Stanley mantiene il rating Overweight e alza il target di prezzo da 63,50 a 65 euro. TD Cowen mantiene la sua raccomandazione di acquisto alzando al contempo il target di prezzo da 60 € a 63 €.

Antin Infrastructure Partners: Jefferies resta da acquistare con un target di prezzo tagliato da 19 a 18 euro.

Aperam: AlphaValue/Baader Europe mantiene la sua raccomandazione cumulativa abbassando il target di prezzo da 33,50 € a 29 €.

ArgenX: Goldman Sachs mantiene il rating buy e alza il price target da 438 a 449 euro.

Axa: BNP Paribas Exane mantiene la raccomandazione Outperform abbassando il prezzo obiettivo da 38,50€ a 38€.

Castellum: Barclays declassa il suo rating da sovrappeso a sottopeso con un taglio obiettivo di prezzo da 135 SEK a 110 SEK.

Deutsche Pfandbriefbank: Citi passa da vendita a neutrale con obiettivo di prezzo aumentato da € 3,60 a € 5.

Gruppo DWS: Jefferies passa da buy a hold con un target di prezzo di 41€.

Equinor: Zacks passa da Underperform a Neutral con un obiettivo di prezzo aumentato da $ 23 a $ 30.

Fluidra: JP Morgan passa da neutrale a sovrappesata con target di prezzo alzato da 22 a 24 euro.

Formycon: RBC Capital inizia a monitorare la sovraperformance con un obiettivo di prezzo di 63€.

Icade: Goldman Sachs mantiene il rating Neutrale mentre alza il target di prezzo da 27,60€ a 27,70€.

Gruppo KBC: Barclays mantiene la raccomandazione relativa al peso di mercato, alzando al contempo il target di prezzo da 63€ a 67€.

LeGrand: Citi passa dalla vendita all’acquisto con target di prezzo aumentato da 85 a 125 euro.

Partners Group: Jefferies ancora da detenere con target di prezzo aumentato da 1.050 a 1.170 franchi svizzeri.

Schneider Electric: Citigroup resta neutrale (mantenuto) con obiettivo di prezzo aumentato da 210 a 235 euro.

Teleperformance: Goldman Sachs mantiene il rating Neutral pur alzando il target price da 114 a 130 euro.

in Francia

Annunci importanti (e meno importanti).

Sanofi ha stipulato un accordo di licenza con Novavax per vendere un vaccino autonomo contro il COVID-19 e sviluppare nuovi vaccini combinati contro l’influenza e il COVID-19.

Moody’s ha alzato l’outlook sul rating creditizio di Renault a Ba1 da “stabile” a “positivo”.

I post principali di oggi: Viel… e il resto è qui.

Nel grande mondo

Risultati aziendali (i commenti sono forniti in tempo reale e non pregiudicano l’andamento dei titoli, ad eccezione delle borse post-sessione negli Stati Uniti, che di solito riflettono bene la tendenza)

Akamai crolla dell’11% dopo la chiusura del primo trimestre.

Enel aumenta l’utile del primo trimestre grazie alla forte produzione di energia rinnovabile.

Honda ha aumentato di sei volte il suo utile operativo nel quarto trimestre.

La Consolidated International Airlines supera le aspettative nel primo trimestre.

Mediobanca paga un acconto sul dividendo di 421 milioni di euro dopo risultati migliori delle attese.

Pirelli conferma le sue previsioni dopo che l’utile operativo del primo trimestre ha superato le attese.

Salvatore Ferragamo registra un calo dei ricavi del 17% nel primo trimestre.

Annunci importanti (e meno importanti).

Europa

Dalle Americhe

T-Mobile US e Verizon Communications sono in trattative per acquisire le attività di US Cellular, uno degli ultimi grandi operatori mobili regionali degli Stati Uniti.

Secondo Reuters, OpenAI prevede di annunciare un concorrente di Google Search lunedì.

La Securities and Exchange Commission sta indagando sulle dichiarazioni di Boeing sulle sue pratiche di sicurezza, riferisce Bloomberg

Calpers intende votare contro la rielezione dell’amministratore delegato di Exxon Mobil a presidente del consiglio di amministrazione, ha riferito il Financial Times.

Meta ha appena superato sette sessioni consecutive di aumento, la prima in sei mesi.

Ford prevede di introdurre in Europa auto a benzina e ibride dopo il 2030.

Secondo Bloomberg, Apple utilizzerà i propri chip per migliorare le proprie capacità di intelligenza artificiale. Inoltre, il gruppo si scusa per la scarsa ricezione degli annunci pubblicitari dell’iPad Pro.

I principali post della giornata : Enbridge, Susanoo…

Dall’Asia Pacifico e oltre

Il resto del calendario delle pubblicazioni globali è qui.