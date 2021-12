Perché Brussels Airlines non volerà lunedì?

L’equipaggio di cabina, denunciando da diversi mesi le condizioni di lavoro imposte dalla direzione, ha deciso di indire uno sciopero di 24 ore.

Giornalista nel dipartimento di economia

di Dominic Burns



Pubblicato il 15/12/2021 18:35 Tempo di lettura: 3 minuti



ilBrussels Airlines non volerà lunedì prossimo. A partire dalle 5 del mattino, i piloti e l’equipaggio di cabina saranno in sciopero per 24 ore. Il personale di bordo e i sindacati, Fronte Unito, hanno denunciato le condizioni di lavoro “inaccettabili” e chiedono il rispetto degli accordi firmati all’inizio del 2021.

“Mentre i lavoratori del settore hanno accettato di tagliare i salari e aumentare la loro produttività, la direzione di Lufthansa non sta ancora attuando gli accordi firmati un anno fa”, hanno identificato i sindacati in una dichiarazione congiunta rilasciata mercoledì mattina.

“I dipendenti volano molto di più, ci sono meno pause e le rotazioni sono molto più tassate. Inoltre, c’è una perdita di potere d’acquisto che inizia a pesare su di loro”, spiega Didier Lippi, segretario permanente del Consiglio nazionale inglese.



