In Porsche: migliaia di modelli elettrici soffrono di problemi alla batteria

Un portavoce del marchio ha detto all’AFP che un difetto nelle celle di alcune batterie potrebbe causare un cortocircuito e provocare un incendio. Il marchio tedesco ha identificato per la prima volta 858 unità della Taycan, il suo primo modello elettrico, e le ha richiamate nel gennaio 2024. Dopo analisi approfondite, altri veicoli potenzialmente interessati sono oggetto di un nuovo richiamo.

Secondo i dati raccolti da Porsche, 2.936 di queste berline sportive hanno mostrato un “difetto” nei parametri del modulo batteria. Vengono richiamati per cambiare alcuni moduli, un processo che prevede la rimozione e l’apertura della grande batteria da 600k situata sotto l’auto.

Altre 4.522 Taycan non sono state analizzate e dovranno quindi essere riportate al garage per la verifica. Renault, Ford e General Motors hanno già effettuato richiami simili per batterie difettose.