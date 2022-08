Gioca ovunque e nelle migliori condizioni grazie a questo gamepad per smartphone

Le console per smartphone sono progettate per essere ergonomiche meno complicato Dalle versioni classiche. Una decisione strategica che si spiega con il fatto che dovrebbero essere concepiti come oggetti tecnologici facilmente trasportabili.

Anche il pugno è stato al centro della riflessione, giustificandone l’aspetto puramente pratico design elegante. Notiamo anche che gli ingegneri dietro questa build hanno fatto del loro meglio per migliorarne il più possibile l’uso pratico.

Da una parte CompatibilitàÈ difficile fare di meglio perché sono con la maggior parte degli smartphone. Per quanto riguarda la varietà di diversi tipi di giochi di cui possiamo trarre vantaggio, è più che eccezionale.

Console di gioco Razer Kishi: una chicca per i giocatori Android

se tu giocatore esperto o semplicemente giocatore normale Chi vuole godersi un’esperienza di gioco per smartphone super divertente, Razer KishiFatto per te. Questo controller di gioco per smartphone causerà nuove sensazioni sui tuoi giochi per cellulare preferiti.

Per collegarlo, niente di troppo complicato, puoi farlo direttamente sul tuo smartphone tramite la presa USB-C o fulmine. Questo gamepad universale si adatta anche alla stragrande maggioranza dei dispositivi Androide. Ma la cosa più impressionante è il tempo di risposta istantaneo dei pulsanti, che lo dimostra tempo di risposta È ancora molto basso.

Dopo aver testato i controlli simili a console, non puoi tornare indietro. Con questa console al tuo fianco, il tuo livello di gioco diventerà molto alto, soprattutto grazie a te viaggi sarà più snello degli utenti ordinari.

Ultimo ma non meno importante, la flessibilità di questo controller eviterà completamente che il tuo cellulare si rompa durante il gioco. rimarrai Immobile in ogni circostanzasoprattutto grazie alle capacità di espansione e compressione della console estensibile.

