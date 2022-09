Forspoken potrebbe risultare migliore di quanto molti si aspettassero

lui èHo l’impressione parlare Sta già combattendo una battaglia in salita quando si tratta di opinione pubblica, anche se il gioco è ancora a pochi mesi dalla sua uscita. Ci sono molti fattori che hanno contribuito a questo: Square Enix in sé non ha certamente aiutato le cose. La campagna di marketing del gioco non è stata a dir poco ben congegnata, con la sua scrittura e i suoi dialoghi in particolare che hanno suscitato pesanti critiche da tutte le parti. Naturalmente, queste non sono cose che possono essere completamente giudicate fino a quando non giochiamo effettivamente al gioco, ma questo fa solo ben sperare in tutto ciò che abbiamo visto. parlare Finora, ci sono stati più di alcuni casi di battute forzate e una battuta che ti fa rabbrividire.

Forse è perché è un gioco creato da sviluppatori giapponesi che cercano di adattarsi ai gusti del mercato di massa occidentale, e forse perché Square Enix ha fatto un lavoro sorprendentemente scarso nell’evidenziare in qualche modo i momenti del gioco che lo mostrano nella migliore luce possibile , dal punto di vista della scrittura – In ogni caso , Abbandonato Il dialogo, la caratterizzazione e le interazioni personali sono stati oggetto di molte critiche e persino ridicoli. Poi c’è il fatto che le prime impressioni pratiche del gioco non sono state delle più brillanti, con commenti dedicati a un mondo aperto vuoto e arido. E, naturalmente, il fatto che la partita sia stata ritardata più volte non ha aiutato le cose.

Questo tipo di cattiva stampa pre-lancio non va bene Quale gioco, ma questo è doppiamente vero quando il gioco in questione è una nuova IP. Ma mentre i dubbi circondano parlare Non era giustificato in base a ciò che abbiamo visto finora del gioco, forse mettendo in ombra altri aspetti del gioco che, a un esame più attento, sembrano piuttosto promettenti. Certo, il prossimo gioco di ruolo d’azione open world di Luminous Productions e Square Enix ha i suoi spigoli, ma è innegabile che alcune parti del gioco sembrano davvero accattivanti.

La più importante deve essere la lotta, ovviamente. Dal momento in cui è stato rivelato per la prima volta, parlare Ha fatto molto affidamento sul suo combattimento magico, che sembrava avere il potenziale per essere un sistema di combattimento davvero unico e multistrato. Si svolge nel mondo immaginario di Atena. parlare Il protagonista, Frye, è dotato di una miriade di abilità magiche appariscenti ed esplosive, dal legare i nemici con il cromo alla detonazione di proiettili elementali, alla folgorazione dei nemici e molto altro. Visivamente, è divertente: sembra occupato, dinamico ed esplosivo.

E se l’ultimo round di anteprime pratiche del gioco è indicativo, continua a combattere parlare Giocherai come guardi. Ovviamente, il gioco avrà più di cento incantesimi in totale che i giocatori potranno usare, un numero sorprendente. Ciò che è davvero scioglilingua è il fatto che il gioco sembra enfatizzare l’effettiva versatilità di queste abilità piuttosto che cercare di aggiungere lievi variazioni da aggiungere al totale. Il combattimento sembra essere sicuramente il protagonista dello spettacolo qui, e la combinazione di incantesimi, passare da una mossa all’altra, prendere di mira le debolezze dei nemici e attraversare il campo di battaglia mentre si lanciano attacchi magici possono formare la spina dorsale dell’episodio.

Cosa c’è di troppo sexy Abbandonato Il combattimento è che sembra concentrarsi fortemente su abilità e sperimentazione. Il gioco ti premia per le tue prestazioni in battaglia, il che sicuramente susciterà la curiosità di chiunque abbia apprezzato i giochi d’azione nel corso degli anni, mentre manipoli diverse abilità e attacchi contro una varietà di nemici in frenetici campi di battaglia. Un incredibile livello di flessibilità. Naturalmente, la correttezza di questo dipenderà molto da come parlare Telaio e velocità per avanzare meccanicamente, ma se continua ad atterrare in quella zona, potrebbe significare solo cose buone da combattere.

Oltre alla diversità di combattimento e costruzione, sembra che il parkour sarà uno dei giochi Abbandonato Gli assi principali. Proprio come il combattimento, è qualcosa che il gioco ha confermato da quando è stato rivelato per la prima volta, e non possiamo fare a meno di guardarlo con crescente curiosità ed eccitazione ogni volta che vediamo in azione le meccaniche di attraversamento del gioco. Sprint di velocità, salti, potenziamenti e qualsiasi cosa tu possa ottenere in quello che sembra un appariscente sistema di attraversamento, mentre queste abilità apparentemente di movimento saranno anche una parte importante del combattimento stesso. Square Enix e lo sviluppatore Luminous Productions giocano qui l’elemento del power fantasy, e mentre le meccaniche di parkour possono trovare il giusto equilibrio tra divertimento e facilità d’uso e richiedono un certo livello di abilità e precisione da parte del giocatore, parlare Potrebbe finire per rendere di per sé un’esplosione il solo movimento nel suo mondo aperto.

Lontano dal gameplay, va detto, sulla carta, Abbandonato Il mondo e la storia hanno mostrato molti scorci del potenziale. Sì, la scrittura e i dialoghi non hanno ancora fatto la migliore impressione, ma la premessa narrativa di una ragazza normale nel mondo reale trasportata in una terra fantastica piena di mostri mostruosi e nemici enormi è a dir poco intrigante . Con una corretta costruzione del mondo e narrazione, Abbandonato La storia può finire sorprendendo le persone.

Certo, ci sono molti avvertimenti a questo. molti Abbandonato I potenziali punti di forza risiedono nella corretta implementazione delle meccaniche di gioco, e chiaramente non c’è alcuna garanzia in questo con nessun gioco. Nel frattempo, i suoi bordi frastagliati possono anche rallentare in modo significativo l’esperienza – e non stiamo solo parlando di battute noiose che sembrano come se ti stessi sforzando così tanto di essere acuto e intelligente. Anche dal punto di vista del gameplay, le critiche che circondano Abbandonato Il mondo così vuoto e sterile non ha ispirato molta fiducia, anche perché nel corso degli anni ci sono stati una miriade di esempi di mondi aperti mal progettati. Cosa possiamo aspettarci dalla diversità ecologica di Atene? Quanto sono reattivi e dinamici? Quanto sono varie le sue attività secondarie e le sue missioni secondarie? Quanto è attraente l’esplorazione reale? Sono tutte domande senza risposta, e va da sé che per un gioco open world è necessario padroneggiare bene questi elementi.

Vale la pena considerare, ovviamente, con Abbandonato Ritardi significativi, Luminous Productions ha concesso allo sviluppatore stesso quasi un anno in più di tempo di sviluppo, che può essere utilizzato per eliminare molti dei bordi irregolari dell’esperimento. Non ci aspettiamo una differenza tra la notte e il giorno, ovviamente – è improbabile che il gioco sia cambiato in molti modi significativi – ma speriamo comunque che gli sviluppatori possano almeno ridurre i problemi del gioco. Di quanto il gioco possa brillare di più.

Sì, siamo ancora un po’ scettici: è difficile non esserlo, dato il turbolento ciclo di marketing e clamore parlare È continuato, ma quando abbiamo appreso e visto di più sul gioco, parte della nostra eccitazione iniziale da quando è stato annunciato sta iniziando a tornare. Speriamo di non rimanere delusi quando il gioco verrà finalmente lanciato a gennaio del prossimo anno, a meno che tu non sia di nuovo in ritardo, sai.

Nota: le opinioni espresse in questo articolo sono quelle dell’autore e non rappresentano necessariamente le opinioni e non devono essere attribuite a Fun Academy come organizzazione.