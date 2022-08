Gli ultimi errori di Windows 10 e Windows 11 includono problemi con i documenti XPS

Pubblicità

Se sei un utente di Windows 11 o Windows 10 hai fatto il 28 giugno e 26 giugno Rispettivamente, potresti averlo Ho riscontrato un problema durante il tentativo di aprire documenti XML Paper Specification (XPS). In alcune lingue diverse dall’inglese utilizzando XPS Viewer.

secondo Microsoft:

Dopo aver installato KB5014666 o aggiornamenti successivi, XPS Viewer potrebbe non essere in grado di aprire documenti XML Paper Specification (XPS) in alcune lingue diverse dall’inglese, incluse alcune codifiche dei caratteri giapponesi e cinesi. Questo problema riguarda i file XML Paper Specification (XPS) e i file Open XML Paper Specification (OXPS). Quando si verifica questo problema, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore “Impossibile visualizzare questa pagina” in XPS Viewer oppure potrebbe non rispondere e avere un utilizzo elevato della CPU con un utilizzo della memoria in costante aumento. Quando si verifica l’errore, se XPS Viewer non è chiuso, può raggiungere 2,5 GB di memoria utilizzata prima di spegnersi in modo imprevisto.

Microsoft ha anche indicato che sta attualmente esaminando il problema, ma non ha fornito una soluzione alternativa al problema. Hanno indicato che stanno cercando un modo per risolverlo e forse risolveranno il problema in una versione futura.

Sebbene gli utenti di Windows 10 non siano interessati da questo problema perché “XPS Viewer non è più installato per impostazione predefinita a partire da Windows 10, versione 1803”. Anche se puoi sempre installarlo manualmente. In altre notizie correlate, l’aggiornamento KB5015807 di Windows 10 del mese scorso ha causato problemi di stampa, lo stesso vale per KB5014666 rilasciato il 28 giugno.

