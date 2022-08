Quanto costa una PlayStation 5?

La PlayStation 5 è stata rilasciata a novembre 2020 e ha subito alcune battute d’arresto dal suo lancio. Non è infatti facile commercializzare un prodotto del genere in pieno periodo Covid. La straordinaria carenza di scorte ha finito per incidere sul prezzo della PS5, che oscilla secondo i rivenditori. Qual è quindi il vero costo di una console e come si beneficia dei migliori prezzi?

Qual è il prezzo di PlayStation 5 in Belgio?

PlayStation 5 è commercializzata in due versioni. Standard Edition a € 499,99 e Digital Edition a € 399. La differenza tra le due PlayStation? PlayStation Digital Edition non dispone di un’unità disco e i giochi si ottengono scaricando. Questo per amor di teoria, perché in pratica la carenza di console e la grande difficoltà che i giocatori hanno nel mettere le mani sulla loro copia inevitabilmente fanno salire i prezzi. Non è raro vedere il prezzo di PS5 gonfiato da 200€ a 250€ da rivenditori indipendenti che sanno benissimo che troveranno comunque un acquirente. Alcune console hanno persino visto il loro prezzo raddoppiare. dietro la manovra, Broker che ha fatto irruzione nelle scarse scorte disponibili utilizzando bot e programmi per computer. Chiudono le transazioni in due secondi e sono molto più veloci di qualsiasi essere umano dietro uno schermo che cerca disperatamente di salvare il proprio carrello.

Come acquistare una PlayStation 5 senza essere truffati?

Se hai acquistato la tua PlayStation 5 direttamente da Amazon, Coolblue, MediaMarkt o Fnac, sei sicuro di pagare il prezzo giusto. Fai attenzione, perché i venditori partner sono offerti anche su alcune di queste piattaforme di e-commerce. Questo spiega perché sei su Fnac o Cdiscount, dove trovi console al prezzo di 1.000 euro. Problema: il rifornimento in questi luoghi è preso d’assalto ed è ancora molto difficile ottenere una console in questo modo. Vuoi ancora tentare la fortuna? Precompila i tuoi dati bancari e personali su tutti i siti dei commerciantiSarai più veloce quando controllerai il tuo carrello. Condividiamo regolarmente promozioni relative a PS5, resta sintonizzato e seguito privato I nostri consigli quotidiani.

Un altro trucco da verificare Paga PlayStation 5 al prezzo che desideri Sony E… passa direttamente alla Sony. Il produttore giapponese organizza vendite private su invito per accontentare i giocatori sempre più frustrati e gli speculatori poco affidabili. Non vi è alcuna garanzia di ottenere una console, ma se vieni tirato e invitato a vendere, quasi sicuramente pagherai il giusto prezzo. Si spera che con una carenza di micro-connettori, un aumento del prezzo dei chip e una diminuzione della produzione, il prezzo della console di prossima generazione non faccia un balzo in avanti.

