Germania: sette feriti in un incidente all’Europa-Park

Mentre diverse persone sono rimaste ferite questo fine settimana in Belgio, durante un incidente sul Carousel di La Hester, lunedì sette persone sono rimaste ferite in un incidente in uno dei più grandi parchi di divertimento della Germania, l’Europa-Park, vicino a Friburgo in Brisgovia, nel sud-ovest di il paese. . disse la polizia.

All’evento hanno partecipato cinque artisti e due visitatori. Un portavoce della polizia ha detto lunedì sera che tre acrobati sono stati portati in ospedale. Un portavoce del parco ha detto che uno stagno è stato distrutto e le torri si sono aperte. “Una piscina animatronica in uno spettacolo di tuffi dall’alto, chiamato “Retorno dos Piratas” (Il ritorno dei pirati in portoghese), si è rotta durante uno degli spettacoli“, ha detto. Sulla piscina sono state installate piattaforme alte fino a 25 metri. È qui che saltano le acrobazie aeree. L’impalcatura è crollata a causa dell’instabilità dopo la fuoriuscita dell’acqua. Alcuni oggetti sono caduti sulle montagne russe dell’attrazione Atlantica SuperSplash lo scorso giugno , quando è scoppiato Un grave incendio in una sala d’arte presso l’attrazione Europapark è stato messo sotto controllo, con sette uomini che hanno riportato ferite lievi.