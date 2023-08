Nuova polemica in Francia: la polizia ha rovesciato un uomo dopo il suo “forte rifiuto di obbedire”

Interrogata su un arresto violento a Hauts-de-Seine, dove il videoclip di domenica sera è stato visto quasi un milione di volte su X, la procura di Nanterre ha osservato che “sabato sera a Bagneux è stata aperta un’inchiesta a seguito dei fatti. In particolare il rifiuto irremovibile di conformarsi”.

In questo brevissimo video, di una decina di secondi e privo di audio, un uomo di colore in pantaloncini e maglietta viene investito da un’auto coperta da un lampeggiante. Altri due uomini – uno in uniforme della polizia, l’altro in borghese – si sono avventati su di lui mentre si alzava, lo hanno picchiato a terra e lo hanno immobilizzato, con la faccia premuta contro il pavimento. L’uomo in divisa alza il braccio, come per colpire, mentre il video finisce.