Almeno 30 morti e centinaia di feriti in un enorme incendio in una stazione di servizio in Russia: “Tutto intorno a noi è in fiamme”

“Un totale di 105 persone sono rimaste ferite a causa dell’incendio alla stazione di servizio, 30 delle quali sono morte”, ha detto il ministero in una nota su Telegram. L’esplosione, avvenuta di notte in una stazione di servizio alla periferia di Makhachkala, capitale del Daghestan, ha provocato un profondo cratere e un enorme incendio, secondo le immagini trasmesse dalla televisione russa.

“Tutto intorno a noi era in fiamme (…), non riuscivamo a vedere nulla”, ha detto il canale russo Ren-TV, mentre i medici gli curavano la ferita alla testa.

“Le cause della tragedia sono in fase di chiarimento”, ha detto in un Telegram il leader del Daghestan Sergei Melikov, esprimendo le sue “sentite condoglianze” alle famiglie delle vittime, lodando le “azioni eroiche” dei soccorritori che, secondo lui, hanno contribuito a scongiurare Esso. Il bilancio delle vittime è più pesante.

È stata aperta un’inchiesta per scoprire le circostanze del disastro, secondo la sezione locale del Comitato investigativo russo, responsabile delle principali indagini nel Paese.

Secondo il signor Meleikov, l’esplosione è avvenuta poco prima delle 22:00 (19:00 GMT) in una stazione di servizio vicino al villaggio di Novokule, nel sobborgo di Makhachkala, sul Mar Caspio.

Secondo gli inquirenti, durante i lavori di manutenzione dell’auto è scoppiato un incendio, seguito da un’esplosione che ha provocato un incendio molto più vasto, danneggiando edifici e mezzi circostanti.

Il Daghestan è in lutto

Secondo un testimone riportato dal quotidiano russo Izvestia su Telegram, l’incendio è divampato in un’area dove erano parcheggiate le auto e si è propagato fino al distributore di benzina. Appare un videoclip pubblicato dall’agenzia russa RIA Novosti sullo stesso social network, e un automobilista lo ha filmato, le fiamme fuoriescono da un edificio, e poi una massiccia esplosione.

Poche ore dopo, l’incendio, che si è esteso su un’area di quasi 600 metri quadrati e ha mobilitato 260 vigili del fuoco, è stato spento, secondo il ministero russo per le situazioni di emergenza.

In un video diffuso dal ministero, un gruppo di vigili del fuoco sta cercando di spegnere le fiamme vicino al relitto dei veicoli e i soccorritori stanno esaminando il relitto di un edificio con le torce.

Il ministero ha aggiunto che un aereo medico Il-76 è stato inviato a Makhachkala dalle autorità russe per evacuare i feriti gravi nella capitale russa, Mosca.

Il leader del Daghestan Sergei Melikov ha dichiarato un giorno di lutto per martedì in Daghestan.

“Dopo le indagini della polizia, sarà fatto di tutto per garantire che sia fatta giustizia e per garantire la sicurezza del Daghestanis”, ha detto Melikov in un discorso ai suoi compatrioti.