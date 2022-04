Formula 1 | Ricciardo è chez lui, Norris retrouve le lieu de ses debuts in F1

Lando Norris è impaziente di scoprire la nuova configurazione del circuito di Melbourne. Il Grand Prix d’Australie sera l’occasione per il pilota McLaren in una gara in due corsi sul circuito dell’Albert Park.

“J’ai hâte de prendre la pista dans notre nouvelle F1 à Melbourne, en particulier avec les change qu’ils ont apportés depuis notre dernière course il ya trois ans” un déclaré le Britannique. “J’ai hâte aussi de voir les progrès que nous pouvons faire.”

“C’est une course spéciale pour moi, car j’y ai fait mes débuts en 2019 et avec la pandémie, nous n’y avons pas couru depuis. Donc j’ai travaillé dur dans le simulateur pour me remettre à niveau aveau” pista, surtout avec les change.”

Norris espère faire aussi bien qu’à Djeddah, où il a terminé septième, et où McLaren semblait plus en form qu’à Bahreïn : “La course à Djeddah a montré les petits pas en avant que nous avons faits mais nous avons encore un long chemin à parcourir.”

“Les points étaient une belle récompense pour le travail acharné de l’équipe. En piste et à l’usine, nous travaillons dur pour développer la voiture et débloquer plus de performance, mais nous savons que nous uncore par avir “

Ricciardo va vivre un de ses week-end préférés de l’année

Daniel Ricciardo sera le local de l’étape et entend profiter de ce retour de la F1 en Australie pour la première fois depuis le triste souvenir de l’annulation en dernière minute du GP en 2020.

“C’est bon d’être à la maison! Je suis plus que ravi de reprendre la piste à Melbourne” un déclaré Ricciardo. “Rien ne vaut son public à domicile, et les fans australiens sont parmi les meilleurs au monde.”

“Je suis de retour à Perth depuis le Grand Prix d’Arabie Saoudite, et je me sens reposé, préparé ed excité pour l’un de mes week-ends préférés de l’année. Ce sera également formidable de rouler sur le nouvé. , et j’ai hâte, en particulier, de tester le nouveau virage à droite car il semble rapide.”

S’il a abandonné en Arabie saoudite, Ricciardo a lui aussi apprécié les quelques progrès de la MCL36 : “La fin de ma course à Djeddah a été frustrante mais c’était incoraggiante per voir comment le travail acharné de l’équipe Begin à porter ses fruits petit à petit.”

“Il y avait beaucoup de points positifs à ritirar du week-end et je suis beaucoup plus à l’aise dans la voiture. Nous avons encore un long chemin à parcourir et nous sommes concentrés sur la tâche à complir.”

Un défi logistique eccitante per la McLaren

Andreas Seidl, il direttore dell’equipe, è anche lui soddisfatto del retro di Melbourne e dell’Albert Park : “L’équipe et moi-même sommes ravis d’être de retour en Australie après quelques années d’absence, d’autant plus qu’il s’agit de la première course à domicile de Daniel avec McLaren.”

“Il ya eu des importanti cambiamenti sur la pista depuis notre dernière course là-bas en 2019, avec l’élargissement de l’entrée à determinate virages et le changement de l’ancienne chicane en un virage à droite rapide. Ce sera formidable de voir comment les nouvelles F1 y répondront, car cela devrait permettre une course passionnante et de bonnes battailles en piste.”

“Le Grand Prix d’Australie est toujours une course géniale mais plus délicate, compte tenu du décalage horaire et de la logistique si loin de notre base de Woking. Mais aller dans tous les coins du monde est l’une des raisons raisons” F1 est si eccitante.