Il n’y un plus di biglietti per il programma del corso le dimanche 28 août. Seules 3.000 posti sont encore en vente pour les essais du vendredi et du samedi.

L’organizzazione del Grand Prix de Belgique en convient : « On n’a jamais connu un tel succès depuis que Spa Grand Prix esiste, soit depuis 2007 ! », s’esclama Vanessa Maes. Et en effet, afficher complet en ce début du mois d’avril, soit à un peu moins de 5 mois de l’événement (le 28 août), ce n’est pas banal. Le fait de le clamer haut et fort est égallement nouveau dans lo chef des organisateurs de l’épreuve, qui n’ont certeement pas manqué de faire passer le message du côté du promoteur de la F1, alors que celui-ci est en pleine autour de la mise sur pied du calendrier 2023, et alors que l’épreuve belge arrive en bout de contrat.

Mieux che la Francia

Les promoteurs de la F1 oseront-ils, comme ils l’ont suggéré en ce début de saison, se passer d’une épreuve mythique qui continue à attirer un très nombreux public (toujours composé d’une bonne moitié la malé), Népour concurrence du Grand Prix des Pays-Bas, une semaine plus tard ? Une Choose est Certaine : à ce stade de l’année, et alors qu’il est programmé un mois plus tôt (le 24 juillet), le GP de France n’affiche pas (encore?) de tels résultats. Lui qui est en concurrence directe avec notre épreuve (il arrive égallement en bout de contrat cette année) n’est de toute façon pas en mesure d’accueillir autant de monde au Castellet.

Pour être complet, signalons qu’il reste donc quelques places (3.000 chaque jour) pour les vendredi 26 et samedi 27 août du côté de Francorchamps. Mais à la vitesse où ça part, cela ne devrait pas durer bien longtemps…