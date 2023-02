Contro il Lipsia, il Manchester City non è stato degno dei favoriti

Non abbastanza, dovrebbe fare molto meglio. Il Manchester City non passerà senza superare questo primo esame del ciclo 2023, che alla fine dovrebbe portare al tanto atteso diploma C1. Questo coinvolgimento a Lipsia potrebbe ancora consentire a Pep Guardiola di passare al prossimo evento con una vittoria il 14 marzo in casa, ma dovranno raggiungere un livello completamente nuovo nella speranza di andare avanti.

Brutto colpo al Manchester City: De Bruyne salta la partita di Champions contro il Lipsia!

Il rendimento dei “Citizens” è infatti dipeso dal rendimento del Lipsia, che ha vissuto due metà completamente opposte. Come disorientata dalla portata dell’azione, la squadra di Marco Rose sembrava aver perso l’essenza del proprio gioco nel primo tempo, in particolare, con il suo contropress completamente disorganizzato e la mancanza di energia.

Del tutto indifferenti, i tedeschi invece passavano il tempo a guardare gli inglesi giocare a palla tappando buchi il più vicino possibile. Ma il Manchester City non ne ha necessariamente beneficiato. I ripetuti problemi nelle ultime settimane intorno a Erling Haaland non sono stati risolti. Isolato al centro della difesa avversaria, il norvegese raramente trova una posizione comoda.

Ironia della sorte, l’attaccante del City ha sofferto anche del grande predominio della propria pelle della sua squadra (75%). I palloni passavano per lo più di traverso, a passo piuttosto lento, in attesa di poter sfondare le linee tedesche. Ci è voluta anche una grande perdita di palla da parte di Schlager per Grealish per raggiungere finalmente la verticale, nel perno, e per Mahrez per aprire le marcature (27: 0-1).

E quando il Lipsia si è ripreso completamente nel secondo tempo, il City non è riuscito a fare di nuovo la differenza. Il risveglio dei tedeschi è infatti coinciso con un netto calo di intensità dei cittadini che hanno dovuto affidarsi più volte alla propria difesa e guardia, prima di soccombere definitivamente con un colpo di testa di Gvardiol (70: 1-1).

In difficoltà in Premier League, gli Sky Blues tornano a Manchester con più dubbi. Guardiola (che non ha apportato modifiche!) dovrà apportare rapidamente le correzioni necessarie per rimettere in funzione la sua macchina. E che potrebbe passare per un ritorno in forma di Kevin De Bruyne (assente per malattia), a cui mancavano palesemente estro, verticalità e ricerca di profondità in rosa. Soprattutto in Olanda.