Michel Platini, presidente della UEFA lors de l’attribution du Mondial 2018 à la Russie, aurait reçu d’un oligarque russe une oeuvre de Pablo Picasso, selon des informations de presse citant des écoutes téléphoniques de l’ex-dirige rend publique mardi une plainte contre Gianni Infantino, patron de la Fifa.

Des écoutes de 2017 révélées par Mediapart lundi dans le cadre de l’information judiciaire ouverte par il parquet national finanzier (PNF) sur l’attribution en 2010 des Mondiaux 2018 et 2022, à l’époque de la présidence Platino à l’UEFA, jettent le trouble sur le dirigeant français âgé de 66 ans.

Ce dernier a reconnu dans une conversazione avec sa femme avoir reçu un “quadrod’incertoOuchmanov“, qui pourrait être, selon Mediapart, l’oligarque Alicher Ousmanov, actuellement visé par des sanzioni dell’Union européenne dopo l’invasione dell’Ucraina par la Russie. Sollicité par l’AFP sur ce dossier, l’entourage de Michel Platini n’a pas donné suite.

Auprès des quotidiens Le Monde et l’Equipe, l’entourage de Platino a reconnu lundi que le dirigeant avait reçu une “litografia” de Picasso de la parte de M.Ousmanov it 2016 pour ses 61 ans, et non un tableau.

Mardi, l’ancien dirigeant de la Confédération européenne a contre-attaqué sur un autre dossier, en rendant public le dépôt d’une plainte à Paris en novembre 2021 contre Infantino versare”traffico d’influenza actif” et contra Marco Villigerancien directeur juridique de la Fifa, pour “complicité de trafic d’influence actif“.

Le parquet de Paris an enregistré cette plainte le 16 novembre, selon le récépissé dont l’AFP a obtenu copy, sans que l’on sache à ce stade les suites données.

L’ex-N.10 des Bleus s’oppose frontalement depuis plusieurs années à Infantino et à son entourage, qu’il soupçonne de l’avoir évincé de la course à la présidence de la Fifa en 2015 en alertant le parquet suisse sur un paiement sospetto di 2 milioni di franchi suisses (1,8 milioni di euro), realizzato per la Fifa sull’ordine del figlio presidente Sepp Blatter à l’attention du Français en 2011, senza giustificazione écrite.

Dans cette affare, Michel Platini et Sepp Blatter ont été mis en accusation en Suisse en novembre 2021 pour plusieurs delits dont l’escroquerie et s’acheminent vers un procès. Les deux hommes martèlent qu’il s’agit d’un reliquat de salaire pour un travail de conseiller remontant à la période 1999-2002.

Elu en 2016 ai comandi della Fifa, Infantino est visé depuis juillet 2020 par une procédure pénale en Suisse pour “incitation à l’abus d’autorité“, à la”violazione del segreto di funzione“et à”l’entrata in azione penale“.