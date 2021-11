Formula 1 | Norris e il lato oscuro della popolarità: ci sono alcuni fan strani o pieni di odio

Lando Norris è stato votato come il secondo pilota più popolare nella disciplina dagli appassionati di F1. Va detto che il suo status di astro nascente, con la sua simpatia e accessibilità sui social media, ha reso il pilota della McLaren un beniamino dei fan, soprattutto dei giovani.

Tuttavia, Lando sa anche che non dovrebbe essere illuminato… non si fa confondere dalle celebrità, e non si sente “troppo famoso” per la sua età in questo momento.

“Non sono ancora Lewis Hamilton. Non sono un sette volte campione del mondo e noto per molte altre cose come lui. È famoso anche al di fuori della Formula 1. Non direi di essere vicino a quel livello .”

“Ma, ovviamente, con i sondaggi che sono usciti l’altro giorno come il secondo più popolare… ci sono molte cose che piacciono ai miei fan di me, che sono diverse dagli altri piloti”.

“Va bene per ora. A volte è troppo, ma è sempre bello averlo”.

Perché la popolarità ha un riscatto: Lando Norris a volte viene molestato, disturbato e arrestato in pubblico in modo a volte spiacevole. Non tutti i fan sono necessariamente ben intenzionati.

“L’unica cosa negativa è la vita personale con gli amici, persone che sono finite sotto i riflettori non per colpa loro perché sono state viste con me o perché le seguivo sui social”.

“Questa è la parte peggiore: un ragazzo tranquillo che può essere visto con me a cena o in un post su Instagram. Ci sono ancora molti fan cattivi, molti fan che non sono simpatici e usano molte persone e cose come quello.”

“Direi che questa è la cosa peggiore della popolarità, è questo tipo di persone. Le persone che non rispettano affatto la tua vita personale e le persone con cui esci ecc. Questa è sicuramente la parte peggiore”.

Di tanto in tanto, anche gli amici di Lando Norris vengono contattati direttamente, anche molestati, nella speranza che diano qualche indicazione in agenda o dietro le quinte della vita del pilota McLaren…

“È mancanza di rispetto per qualcuno che non ha scelta, non per colpa sua. È l’unica cosa che odio davvero della posizione in cui mi trovo in questo momento.”

Quanto a chi indaga sulla sua vita, dai social, Lando Norris non sa cosa sta pensando…

“È così strano. Onestamente, ciò che alcune persone fanno è così spaventoso. Il tempo che trascorrono cercando di indagare su cose o persone o qualcos’altro.”

“Rido e lo trovo così divertente, ma così strano. È così strano.”

“A volte, se sto solo cenando con gli amici… Onestamente, non mi dispiace quando le persone vengono e lo fanno. Certo, potrebbe non essere la cosa più bella quando sei nel mezzo della cena e le persone vieni a dire “Posso avere una foto veloce per favore?”

“Ma sento che non posso dire di no! Sento che mi odieranno e non mi piaceranno più. Odio dire di no a volte è un problema, forse dovrei iniziare a dire di no un po’ di più. Ma Faccio fatica a farlo”.

Un fan ha persino fermato Lando Norris mentre era… nella toilette all’orinatoio!

“L’ho già avuto prima, è davvero imbarazzante.”

“Quando mi guardano, è come, OK, è strano. E poi guardano di nuovo, perché succede spesso, tu sei lì e loro guardano di nuovo, ti giri, c’è questo enorme imbarazzo.”

“Poi ti parlano qui, sei tipo, ‘Oh, dannazione.'”

Lando Norris non vorrebbe essere meno famoso a volte?

“Non c’è molto che puoi fare se non non uscire!” Ci sono cose che puoi fare per essere nascosto lontano dai riflettori. “

“Ma fa parte del processo, non solo per i piloti di Formula 1, ma anche per le persone che stanno diventando sempre più famose e conosciute nello sport che praticano”.