Nouvelle douche froide pour lo standard, les Liégeois se rapprochent de la zone rouge | Calcio belga

Cela devient compliqué de résumer les match du Standard. Commenta faire pour ne pas répéter inlassablement les memes manquements? Le constat apparaît de plus en plus cinglant au fil du temps, cet effectif manque tout simplement de qualité. La bonne volonté, cela ne suffit pas toujours. Les Liégeois degagent un sentimental presque gênant d’impuissance.

Manque d’idée, manque de talent, manque de saine agressivité… Sincèrement on ne voit pas comment les Rouches pourraient sortir de cette spirale. Peut-être que leur meilleur allié sera le calendrier. Lors des trois prochaines rencontres, ils affronteront le Beerschot et Seraing, soit les deux derniers classés actuellement. Entre ces deux rendez-vous cruciaux, un déplacement tout aussi importante a Charleroi. La pressione aumentata su Luka Elsner et le Standard. Le moment de vérité, c’est maintenant.