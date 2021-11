OHL riporta Saint-Gilloise sulla Terra

Dopo una buona serie di sei vittorie consecutive in campionato, i giocatori di Felice Mazzù sono caduti nella trappola tesa da questa formazione lovaniana, che non ha rubato le sue tre unità (1-3).

Scritto da Vincent Joseph

Inserito il 26 novembre 2021 alle 23:00 Tempo di lettura: 3 minuti



TDopo aver appena incoronato il suo titolo autunnale al termine della sua carriera attiva nella costa belga, domenica scorsa l’Union Saint-Gilloise ha subito un vero contraccolpo, venerdì sera, in una partita avanzata alla 16a giornata della Pro League. Contro una formazione OHL molto ben organizzata in fase difensiva e che si muove tra tecnica e prospettive di alcuni bravi giovani, vivaci, tecnici e furbi (Schrijvers, Maertens, Kaba, Tamari e Mercier), la squadra di Mazzù Phyllis aveva già intuito quanto la sua situazione è cambiato nelle ultime settimane. E quanto è difficile per lui cercare i primi quattro alla fine della stagione regolare. Sconfitta logicamente dalla cauta ma brillante formazione del Leuven, la Federazione dovrà tornare al lavoro venerdì prossimo, sul campo in erba sintetica di Sint-Truiden. La storia per onorare la nuova classifica rivelazione di questa stagione.



