Finestra di mercato (01/21): Tuchel ha un’idea in testa

– 14:40: Vincent Abu Bakr Lascia Al-Nassr, dove era stato espulso dall’arrivo di Cristiano Ronaldo, per tornare al Besiktas.

– 14:10: il Manchester United offrirà un contratto a lunghissimo termine a Alessandro Garnacho, una pepita argentina di 18 anni che è già nei ranghi. L’attaccante può durare fino a otto anni secondo il Daily Mirror.

– 14: nazionale croato Josip Yuranović (Celtic Glasgow) collaborerà con Union Berlin nelle prossime ore.

– 13:00: Youssoufa Moukoko Prolungherà il suo contratto con il Dortmund fino al 2026, secondo Fabrizio Romano.

– 12:20: In carcere da quando è stato coinvolto in un oscuro caso di violenza sessuale, Dani Alves Il suo contratto con il club messicano Pumas è stato risolto.

– 11:55: Joshua Barnett, agente D’Eduardo Camavingaha smentito ogni possibile partenza del mediatore francese citato in particolare all’Arsenal.

11:20: La stampa spagnola lo conferma: Yannick Carrasco Si unirà al Barcellona quest’estate !

– 11:10: L’Anversa ha l’ambizione di rafforzarsi durante la finestra di mercato invernale, nonostante la partenza di Michael Frey per lo Schalke. Sul lato destro, contiene il Grande Vecchio Gerano Kirk nel mirino. La Lokomotiv Mosca ha acquistato il 27enne olandese per 7 milioni nel 2021, in anticipo rispetto ai 4 milioni offerti all’epoca dall’Anderlecht. Ma Kirk non prospera più nello speciale della Coppa dei Campioni. Anversa è pronta a cogliere l’opportunità.

11:05: Sky Germany lo annuncia Tommaso Tuchel Attualmente stanno prendendo lezioni di spagnolo. Il tecnico tedesco ha un piano di carriera ben preciso: passare al Real Madrid o al Barcellona nei prossimi mesi.

10:50: Lo annuncia il noto giornalista italiano Gianluca Di Marzio Jacob Kever (La Spezia) è volato in Inghilterra. Il 22enne difensore dovrebbe essere il prossimo acquisto dell’Arsenal, che pagherà 25 milioni di euro senza bonus.

10:20: Ex-prologo Arno Danjuma Il Villarreal partirà per l’Everton, dove lo attende un prestito con opzione di riscatto.

10:00: E se Harry Kane lasciasse il Tottenham al Manchester United? Secondo il Daily Mail, l’attaccante inglese ed Erik ten Hag hanno un interesse comune. Continua…

– 9:45: Leicester annuncia ufficialmente il reclutamento del lato sinistro Victor ChristiansenArrivato dall’FC Copenhagen per 20 milioni di euro.

– 9:45: il Chelsea annuncia il suo arrivo venerdì sera Noni Madueki (PSV) per 35 milioni di euro, portando le sue spese totali questo inverno a più di 200 milioni! Risultato di quest’ultimo accesso: Giudice Ziech Vuoi ricevere un buono d’uscita…

– 9:30: Dopo Ferran Gotgla, il Club Brugge sta per attirare un altro attaccante dalla squadra B del Barcellona. il suo nome : Vittorio Barbera. Il 18enne spagnolo non rinnoverà il suo contratto in Catalogna e, secondo la stampa di lingua olandese, si occuperà del club, al quale si unirà gratuitamente questa estate. In 19 presenze in tutte le competizioni in questa stagione con il Barcellona B, Barbera (1m73) ha segnato 13 gol (di cui 7 in 4 partite di campionato giovanile). In direzione di partenza il terzino sinistro ucraino Edoardo Sobol (27) Potrebbe unirsi a Strasburgo.

– 9:30: Tommaso Enrico Incuriosito dall’interesse dell’Anderlecht, l’attaccante francese si concede il tempo di pensare visto che è oggetto di numerose offerte provenienti da diversi Paesi. L’Anderlecht vorrebbe vederlo atterrare il più rapidamente possibile prima che vengano attivate altre opzioni.

– 9:30: Promemoria: questa buona notizia è stata venerdì sera, Nicola Raskin Dovrebbe firmare con i Glasgow Rangers.

