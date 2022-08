Trasferimenti recenti e voci di mercato 08/09: Sanchez – Gomez – Touma – Locomi – Berg – Cody – Jancinio Guedes – Romero

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Dai un’occhiata qui prima!

La ricerca di un nuovo attaccante non procede a gonfie vele nella Venezia del Nord. Rasmus Hoglund è la priorità, ma il fuoriclasse belga aveva altri nomi nella sua lista. Uno di loro potrebbe essere già graffiato. (leggi di più)

Lunedì il cileno ha rescisso il contratto con l’Inter. Mentre l’esterno attende dal Marsiglia, l’FC Istanbul sta spingendo dietro le quinte per ingaggiarlo. (leggi di più)

Mentre l’esterno dell’Anderlecht si trasferiva dal Nizza, riuscì finalmente ad atterrare in Inghilterra. Avere un club dall’altra parte del canale lo farebbe sembrare davvero bello. (leggi di più)

Teddy Teoma impagabile allo Standard, club inglese che tiene la corda

Il futuro del nazionale maltese non è ancora segnato. Può lasciare il campionato belga, proprio come stare all’Union Saint-Gilloise. (leggi di più)

Ufficiale: Amadou Onana raggiunge la Premier League inglese!

È stato nei tubi per alcuni giorni, ed è ora ufficiale questo martedì. (leggi di più)

Il Leeds dà il benvenuto a Joel Robles

Il Leeds ha appena annunciato la firma del portiere Joel Robles, 32 anni, il cui contratto con il Betis Sevilla è scaduto.

✍️ #LUFC Siamo lieti di annunciare l’ingaggio del portiere Joel Robles – Leeds United (LUFC) 9 agosto 2022

Sergio Romero torna al Boca Juniors

Alla ricerca di una nuova sfida, Sergio Romero si unisce al Boca Juniors. Il portiere argentino ha giocato la scorsa stagione a Venezia.

✍️ Benvenuto Sergio Romero! 🧤 💙💛💙 pic.twitter.com/dZaE4J4F5G – Boca Juniors (@BocaJrsOficial) 8 agosto 2022

Profilo di Goncalo Guedes Premier League

Gonzalo Guedes lascia Valencia e Wolverhampton, che hanno pagato 30 milioni per regalare al nazionale portoghese (32 selezioni / 5 gol).

Lunedì 8 agosto Valencia CF e Wolverhampton Wanderers Football Club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Gonzalo Guedes al club inglese. Ha realizzato 32 assist, ha giocato la sua prima partita con il Valencia il 9 settembre 2017 contro l’Atlético Madrid e nel 2019 è stato uno dei giocatori che hanno alzato la Coppa del Re a Siviglia. ”, delinea il comunicato stampa del club spagnolo.

Conor Cody rimodella l’Everton

Conor Cody è diretto all’Everton in prestito poiché è il quarto acquisto estivo dei Toffees dopo l’arrivo del difensore centrale James Tarkowski, del compagno di squadra dei Wolves Rúben Vinagre e dell’attaccante Dwight McNeil.

“È fantastico entrare a far parte dell’Everton”, ha detto Cody a evertontv. “Non appena ho sentito l’interesse, dall’allenatore ma anche dalla stessa squadra di calcio, volevo davvero farne parte subito. luna a cui unirsi.”

Il Club Brugge continua a sperare in Sanderberg, ma non sarà facile

Il Club Brugge spera ancora di ottenere Sander Berg e vuole battere tutti i record di trasferimento entrando in Belgio per questo. Ma sembra che lo Sheffield United non voglia portare avanti la pratica. (leggi di più)

Bologna spinge per John Lucomi

A Genk, c’è ancora molto da fare durante questo periodo di transizione. Il prossimo inizio è probabilmente per John Locomi, ma Dimitri de Conde vuole avere la meglio su di lui. (leggi di più)

Ultimi trasferimenti e voci di conversione 08/08