Incredibile: Mbappe ha smesso di giocare… perché non lo superiamo

Dalla sua estensione al PSG, Kylian Mbappe sembra voler controllare tutto al club. Al ritorno al PSG 11 sabato contro il Montpellier (5-1), ricorderemo in particolare il calcio d’angolo di Kylian Mbappe al 69′ (che ha festeggiato mentre faceva il broncio) e il rigore sbagliato.

Tuttavia, il nazionale francese si è distinto più volte mostrando il suo dispiacere sull’erba. Frustrato durante l’intero incontro, quello che viene spesso identificato come un giocatore con troppa maturità nei suoi discorsi, sabato sera ha semplicemente agito in maniera infantile.

In contropiede, ad esempio, mentre i parigini corrono verso la porta avversaria, Vitinha ha a disposizione due soluzioni: lasciare andare la palla a destra oa sinistra. In direzione della seconda opzione si è avverata la scelta del portoghese mentre Mbappe era sulla sinistra e chiedeva anche il pallone.

Il ragazzo di Bondi, invece di continuare a muoversi e cercare di mettere un po’ di pelle in campo, ha deciso di smettere di giocare voltando le spalle al match quando i parigini stavano per segnare un gol in più.

Una scena che ha suscitato molte reazioni sui social.