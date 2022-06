Fai attenzione alla nuova truffa dell’account Amazon

Gli hacker raccolgono i tuoi dati personali chiedendoti di accedere al tuo account Amazon.

Una nuova truffa sembra devastare il Belgio. Molti dei nostri lettori ci hanno inviato e-mail dal cosiddetto servizio post-vendita su Amazon chiedendo loro di accedere urgentemente al proprio account per risolvere il problema di pagamento.

Gentile Cliente, il tuo ultimo pagamento per il tuo abbonamento Prime non è andato a buon fine. A seguito di questi fatti, abbiamo deciso di terminare il tuo abbonamento. Se non controlli entro 24 ore, l’accesso al tuo account potrebbe essere temporaneamente limitato e ti verranno addebitati € 39.99Spiega l’e-mail in questione.

Facendo clic sul collegamento, l’utente Internet è invitato a connettersi al suo account Amazon e a sua insaputa informa i suoi identificativi personali dell’account, dando accesso ad alcuni dei suoi dati personali e consentendo indirettamente l’hacking del suo account.

Diversi sono però gli elementi che consentono di individuare velocemente la truffa: l’email viene inviata da un indirizzo che non ha alcun collegamento con Amazon e soprattutto manca di logica perché provoca un mancato pagamento a cui fa seguito una minacciosa fatturazione.

Come sempre in questo caso, devi stare attento e se cadi nella trappola di cambiare i tuoi ID al più presto, su Amazon ma anche su tutti gli altri siti a cui ti sei connesso con gli stessi ID.

