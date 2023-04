Stati Uniti: perché i conservatori chiedono il boicottaggio della birra Bud Light

Negli Stati Uniti quasi tutto è politico, ora anche la birra. Tutto è iniziato all’inizio di aprile, con un video promozionale: l’influencer Dylan Mulvaney appare davanti alla telecamera nel post sul suo account Instagram, gemme di luce a portata di mano. Ha spiegato di aver ricevuto dal gigante del marchio Anheuser-Busch InBev una scatola personalizzata, con la sua faccia sopra, per celebrare l’anniversario di un anno della sua transizione di genere. “Sto festeggiando il mio 365° giorno da ragazza e Bud Light mi ha inviato quello che potrebbe essere il regalo più bello del mondo”, sorride.

L’attrice, influencer e attivista 26enne ha notorietà sui social (10 milioni di iscritti su TikTok) senza essere una star mainstream, e il post sarebbe potuto passare inosservato. Tranne che Dylan Mulvaney, che è molto esplicito riguardo alla sua transizione e sostiene i diritti LGBT, rappresenta tutto ciò che i conservatori odiano.

Per la destra, cinica sui temi dell’identità di genere, Bud Light sta commettendo un errore rivolgendosi alla “birra trans” e dovrebbe essere boicottata. Questa bevanda economica è venduta ovunque, dagli eventi sportivi ai concerti. È una delle immagini più popolari negli Stati Uniti e ha una tipica immagine americana che i conservatori adorano.

Quindi le Country Stars guidano l’attacco. L’artista Riley Green, ad esempio, ha scambiato il nome di Bud Light con uno dei suoi concorrenti in una delle sue canzoni, durante un concerto a metà aprile. Il famoso Kid Rock pubblica un video promettendo una risposta “chiara e breve” alla polemica. Cappello con il logo Trumpist in testa, si gira e porta un fucile semiautomatico… e puzzle con proiettili dai fagotti di Bud Light.

“valori scritti”

Il dibattito mostra ancora una volta divisioni di parte sulle questioni di genere. Il governatore della Florida Ron DeSantis, il beniamino repubblicano del candidato presidenziale del 2024, ha giurato lunedì che non avrebbe più bevuto pod lite, rifiutandosi di sostenere “le imprese del risveglio”. Al contrario, i democratici eletti della California hanno pubblicato una loro foto su Twitter, bottiglia di questo marchio in mano.

Ma la controversia trascende i regni politici. I bar seguono la contea, specialmente negli stati repubblicani.

John Rich, cantante country e proprietario di un bar nella festosa Nashville, spiega su Fox News che ha “casi e casi” di Pod Lite in giro, a causa della mancanza di ordini da parte dei clienti.

E in Florida, Grills Seafood afferma di non servire più questa birra “a causa del loro sostegno a qualcosa di completamente contrario ai nostri valori biblici”, in un post di Facebook.

Nei giorni scorsi Anheuser-Busch InBev ha lanciato un contrattacco mandando in onda uno spot dal fortissimo sapore patriottico, con paesaggi tipicamente americani e, ovviamente, l’immancabile bandiera degli Stati Uniti.

Anche il presidente Brendan Whitworth ha rilasciato una dichiarazione di scuse che non sembrava soddisfare nessuna delle due parti.

“Non abbiamo mai avuto intenzione di entrare in un dibattito che dividesse le persone”, spiega senza fare direttamente riferimento alla controversia.

Questa non è la prima volta che un marchio viene criticato per una partnership “sveglia”. M&M è pagato Il prezzo di M a gennaio con il suo desiderio di rendere le mascotte delle caramelle più inclusive.

L’hype su Twitter non si traduce sempre in un calo delle vendite, ha detto ad AFP Jorah Liaukonit, professore di economia al Dyson College della Cornell University. “Parlare è facile, ma recitare è più difficile.”

“È molto complesso per un movimento BDS essere efficace a lungo termine”, afferma, attingendo a esempi passati di campagne che ha studiato.

A metà aprile, la quota Anheuser-Busch InBev non ha registrato alcun calo significativo. E voci conservatrici stanno già chiedendo di voltare pagina, come Donald Trump Jr., il figlio dell’ex presidente.

Da allora Dylan Mulvaney ha affrontato una seconda controversia nello stesso disco per aver collaborato con Nike. In un’intervista con il podcast “Onward With Rosie O’Donnell” la scorsa settimana, ha detto che non cerca polemiche.

“Penso che queste persone non mi capiscano e tutto ciò che dico o faccio viene estrapolato dal contesto per essere usato contro di me”.