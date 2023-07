Possibile tentativo di rapimento a Poso: “Si è gettato su di me con un fazzoletto in mano per coprirmi la faccia”

Sono testimonianze che preferiremmo non raccontare, storie che dovrebbero appartenere solo all’immaginazione. Tuttavia, un cittadino avverte i residenti dopo aver subito un tentativo di rapimento. Gli incidenti sarebbero accaduti mercoledì 12 luglio, intorno alle 13:30 a Boso, quando lei si trovava nel parcheggio di un negozio ed era impegnata a fare la spesa.

“Un uomo di aspetto europeo, con spiccato accento italiano, su Lancia Ypsilon grigia, immatricolata in Italia e con targa GM 0**C* (non posso mostrare la targa intera) mi si offre come fattorino a domicilio per un Parigi XL”, spiega sui social. “Mi ha suggerito di entrare nella sua scatola per annusare un po’ di profumo.

La giovane donna ha rifiutato. “Poi si è gettato su di me con un fazzoletto in mano per coprirmi il viso. Sono riuscito a spingerlo con tutte le mie forze e ad entrare in macchina per nascondermi. Avvertì immediatamente la polizia. Grazie alla sua targa, la polizia ha le sue foto per strada a Poso e dintorni. Tuttavia, secondo la vittima, la targa del presunto aggressore sarebbe bloccata sul piano internazionale.

L’inchiesta è in corso

Quest’ultima informazione, il distretto di polizia di Buren non ci ha confermato. D’altra parte, ci ha assicurato che era già stata sporta denuncia ed era in corso un’indagine. Quest’ultimo è appena iniziato, quindi a questo punto non sono state riportate ulteriori informazioni. Ma sappiamo che la questione è presa molto sul serio. E per una buona ragione: se questa testimonianza “pubblica” è stata ampiamente condivisa sui social network, ha permesso ad altri di parlare.

Da mercoledì sono già decine e decine i casi simili segnalati sotto il post originale. Giovani donne evocano esperienze molto simili, con la stessa persona o con persone che evocano esattamente le stesse ragioni, nei parcheggi di Jemappes, Hornu, Cuesmes, Quaregnon, Binche, Morlanwelz o anche Anderlues. Nella maggior parte dei casi, bastava un semplice “rifiuto” della conversazione per far partire l’individuo.

Un singolo caso attribuito a un singolo individuo oa una banda organizzata che lavora per fini sconosciuti? Il sondaggio dovrebbe rispondere specificamente a queste domande. Nel frattempo, il distretto di polizia di Buren ci ricorda alcuni consigli cautelativi. “I cittadini sono incoraggiati a diffidare da situazioni sospette, da offerte apparentemente molto allettanti come beni di lusso in sconto. Questa potrebbe essere una scusa per frode (contraffazione) o anche peggio”.

E per aggiungere:Dovresti evitare di camminare da solo in luoghi appartati, diffidare sempre degli estranei che ti si avvicinano e, naturalmente, segnalarlo alla polizia in caso di atti sospetti e se sei una vittima o un testimone. Si precisa che le aree di polizia possono essere raggiunte telefonicamente sette giorni su sette e 24 ore su 24.