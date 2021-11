“Essere il numero uno al mondo è stato un grande momento, ma vogliamo essere campioni del mondo”

I Red Devils, già qualificati, Condividere un palo in un giardino gallese Nell’ultimo match di qualificazione ai Mondiali 2022. Roberto Martinez L’opportunità è stata data per dare ai ragazzi meno esperti un po’ di tempo per giocare e offrire la loro prima scelta a Palcoscenico e fanzier.

Se i Devils non chiudessero con una vittoria il loro periodo di qualificazione, Roberto Martinez sarebbe comunque soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori come ha spiegato a Pierre Depres: “Volevamo vincere ma volevamo vincere grazie alla nostra prestazione e abbiamo fatto davvero bene. Sono orgoglioso di vedere così tanti giocatori inesperti che sono in grado di adattarsi. Abbiamo mostrato molto coraggio in un’atmosfera ostile. Il problema è il nostro obiettivo compromesso perché non abbiamo controllato la posizione nel nostro rettangolo. Ma è per questo che giochiamo a questo tipo di giochi. A parte questo, la performance è stata davvero buona. Non lasciamo mai indietro la nostra personalità. Abbiamo giocato sotto pressione. Tra i due rettangoli siamo stati proprio bravi ma qualcosa ci è sfuggito nell’ultimo cenno. Sono contento che abbiamo finito questa qualificazione imbattuto. Abbiamo una striscia di 25 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 3 qualificazioni. Oggi abbiamo un gruppo di giovani giocatori che hanno dimostrato che il futuro del calcio belga è luminoso“.

Il tecnico della nazionale vede ancora un dislivello tra primo e secondo tempo: “Il ritmo era un po’ più basso. Fisicamente, potrebbe essere andato un po’ giù con alcuni ragazzi. Ma è anche colpa dell’altra squadra. A casa, con il loro pubblico, mettono più intensità. Ma penso che abbiamo finito bene e i giocatori che si sono fatti avanti hanno tirato fuori qualcosa. Ma comprensibilmente, questa è stata la seconda partita in quattro giorni per alcuni. Il tempo può essere leggermente abbassato. Ma otteniamo più pro che contro da questo gioco“.

Il tecnico spagnolo apprezza ancora l’atteggiamento generale dei suoi giocatori: “Eravamo davvero una squadra. Quando vedi il numero di modifiche e di nuovo, con Arthur in particolare, CarloSi sono adattati bene. Anche Dante si è adattato bene. Le prestazioni del Vanaken, a partire dal De Bruyne, che si è davvero esibito come un leader. posso andare avanti. Regina Castells Risponde sempre presente, avevamo bisogno di lui negli ultimi cinque minuti di gara. Dedrick Boyata, cucita, che vince tutti i duelli aerei. A livello individuale posso fare i complimenti a tutti e abbiamo giocato davvero da squadra. È un peccato non poter mantenere un foglio pulito“.

È tornato anche sulla prestazione dei nuovi arrivati, facendo una buona impressione: “Penso che sia chiaro che sono pronti. Charles, il modo in cui si gira, i compiti che svolge, il rapporto che ha con Hans, Kevin e Axl Nel mezzo è davvero speciale. Penso che complicheranno le mie scelte per il Qatar. Ci sono probabilmente 42 giocatori che gareggiano e lavorano sodo. È una buona situazione per loro anche se sono ancora giovani. Charles e Arthur possono ancora giocare per l’Under 21, quindi ci prenderemo del tempo e ci assicureremo che attraversino questa fase di sviluppo. Ma puoi vedere oggi che sono disposti a pagare per questa posizione“.

La “cattiva” notizia di questa sera è che il Belgio potrebbe perdere il primo posto della classifica FIFA se il Brasile battesse l’Argentina. Ma la situazione non preoccupa Roberto Martinez, che ha in mente altri obiettivi: “Non importa se superiamo il Brasile. L’information importante c’est le nombre de temps que nous avons passé en tant que numéro 1. Ça va forcément arriver parce que la CONMEBOL a plus de matchs que nous en janvier donc si ce n’est pas le cas maintenant, ça in gennaio. L’obiettivo per noi è cambiato. L’obiettivo è andare al Mondiale nel miglior modo possibile. Vogliamo essere campioni del mondo. Essere il numero 1 al mondo è stato un momento fantastico. Siamo la terza squadra che è stata al primo posto per più tempo, ma sarebbe un’arma leggera pensare di essere il numero 1 al mondo il più a lungo possibile e non sviluppare i nostri giocatori e creare una squadra competitiva per essere il più pronto il più possibile al Mondiale“.

Una cosa è certa, Roberto Martinez ha raramente mostrato la sua voglia di vincere un trofeo con i Red Devils.