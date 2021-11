Gli uomini perdono contro il Brasile e devono battere l’Italia per qualificarsi, e le donne battono la Danimarca

2 foto











La squadra maschile, che lunedì ha sconfitto il Qatar (3-0), affronterà il Brasile, favorito del torneo (all’una del pomeriggio). © PadelBelgiumOfficial



Il Belgio ha affrontato la nazionale brasiliana nella seconda giornata dei Campionati del mondo di Badel, che si stanno svolgendo a Doha, in Qatar. I vincitori del Qatar (3-0), lunedì, hanno perso contro i brasiliani dopo tre partite con giocatori professionisti, i favoriti del torneo. La squadra maschile ha gestito bene la gara d’esordio contro il Qatar, come è certo Clement JanesIl nostro membro della squadra nazionale: “Possiamo dire che la missione ha avuto successo con la vittoria per 3-0 sul Qatar. È sempre difficile giocare la partita d’esordio, contro il paese ospitante, in mezzo al campo. C’era tanta gente, grande atmosfera. La partita è stato trasmesso in televisione e sapevamo che dovevamo prendere parte al torneo. Bene, l’abbiamo fatto”.

Il Belgio era meno fiducioso contro il Brasile: “Sarà inevitabilmente più complicato. Il Brasile è la squadra preferita del nostro gruppo. Con molti giocatori del World Padel Tour, Sono tutti professionisti (Nota dell’editore: nessun giocatore belga professionistaSarà difficile, ma sarà una grande esperienza”. dice il 25enne. Infatti, nonostante alcuni punti molto buoni, i belgi hanno finito per affrontare gli attacchi brasiliani. Perdono la prima partita 6-4, 6-2. La seconda partita è stata più equilibrata al primo turno ma i belgi hanno perso Finalmente 7-6 dopo un primo set particolarmente intenso e tirato. Si sono fermati nel secondo set di questo secondo game ma non sono riusciti a staccare i brasiliani che hanno allargato il gap nel terzo game, dominando la squadra e perdendo 6 a 3 e perdendo ancora in questo secondo turno. Nella terza partita, purtroppo non più decisiva visti i risultati delle prime due gare, i belgi si sono trovati più in forma, una volta diminuita la pressione. Hanno perso 7-5 nel primo set molto vicino al terzo game e non hanno fatto alcuna differenza nell’ultimo set e hanno perso anche 7-5. I belgi dovranno lottare ancora mercoledì contro l’Italia nella speranza di continuare a difendere i propri colori in questo mondiale.





Clement Gaines, ex tennista professionista, è passato dal tennis al padel. Waterlootois sta vivendo momenti difficili in nazionale. © PadelBelgiumOfficial



Italia nel terzo tempo: “Non potevamo fare il peggior risultato”

La terza e ultima partita del girone si giocherà mercoledì contro l’Italia, altro grande paese del Padel : “Non avremmo potuto fare peggio. Il Brasile faceva parte del cappello 1, il Belgio 2 e l’Italia 3. E siamo caduti in Italia il più grande pezzo di cappello tre. Tutti i giocatori sono professionisti. Avevamo una possibilità su quattro di cadere in Italia. Improvvisamente sarà difficile ottenere il secondo posto nel girone e qualificarsi così per i quarti di finale. Clement Janes (25 anni), ex tennista professionista, Sostituisci la racchetta da tennis con la racchetta alternativa È felice della sua nuova vita sportiva: “Sono molto più contento, in questo momento, di giocare la staffetta che il tennis. Ho interrotto la mia carriera a causa dei tanti infortuni al braccio sinistro. Qui non sento nessun dolore, è normale perché nel rovescio è fatto con una mano Sono felice di praticare uno sport di squadra e condividere momenti con gli amici. Amici che sognano di raggiungere il traguardo andando al secondo posto nel girone C, che è sinonimo di qualificazione ai quarti di finale mondiale.

Le donne danesi dominano

Dopo aver perso 3-0 contro l’Italia lunedì, la nazionale femminile, decima del ranking mondiale, ha ottenuto la sua prima vittoria dominando la Danimarca. Sophie Mistach e Helena Wickert vinta per 6-2 doppietta, Babette Weickart e Ellen Boykins Il punto vincente con 6-2, 6-4 ha portato al successo. nell’ultimo, Maria Malego e Dorian Quirs Ha dato al risultato il suo ritmo finale vincendo 7-6, 6-4. I giocatori belgi termineranno la fase a gironi mercoledì contro l’Olanda. Sia per gli uomini che per le donne, i primi due di ciascuno dei quattro gruppi avanzano ai quarti di finale mentre gli ultimi due gruppi giocano partite di classificazione per 9-16 posizioni.