La Francia strappa un biglietto per qualificarsi ai quarti di finale di Euro 2024 contro il Belgio

Didier Deschamps è interessato a Randall Kolo-Mwani, che non ha ancora disputato la migliore stagione della sua vita con il Paris Saint-Germain, e lo ha scelto come successore di Marcus Thuram (62). È stato preferito a Olivier Giroud, che non si è nemmeno riscaldato. L’ex giocatore del Nantes non ha avuto molte occasioni per brillare, ma è stato il suo cross che ha centrato la porta di Vertonghen (85esimo), a cambiare tutto. Così finisce per essere l’unica alternativa per Deschamps, e il sorriso di Kolo Mwani arriva a vivacizzare un settore offensivo che suscita poche emozioni positive.