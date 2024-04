Effetti positivi e negativi della densità urbana sulla salute

Il Quebec sta cercando sempre più di densificare le sue città, tra le altre cose, per promuovere la mobilità sostenibile e proteggere meglio gli ambienti agricoli. La condensa ha alcuni effetti negativi sulla salute, ma presenta anche dei benefici, come sottolinea un recente rapporto dell’INSPQ.

L’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica del Quebec ha analizzato diversi studi per fornire un quadro degli effetti della densificazione sulla salute. Ha esaminato i livelli di attività fisica, camminata, rumore, qualità dell’aria, rischi di lesioni dovute ai veicoli e interazioni sociali.

L’analisi mostra che una cattiva qualità dell’aria può portare a tassi più elevati di morte o ricovero ospedaliero. Secondo lei, l’inquinamento atmosferico può colpire anche le persone sane, ma quelli con asma o altre patologie respiratorie, così come gli anziani e i bambini piccoli, sono le popolazioni più a rischio.

“Sappiamo che quando respiriamo aria inquinata, ci saranno effetti sulla salute come un aumento del rischio di alcuni tumori, una maggiore frequenza di attacchi di cuore e un numero crescente di persone che devono essere ricoverate in ospedale per problemi respiratori”, ha affermato Patrick Hayes. , professore di chimica analitica e Università di Aeronautica di Montreal.

Sottolinea che esiste una significativa tossicità della qualità dell’aria per le persone che vivono vicino a una fonte di inquinamento come un’autostrada trafficata. Hayes sottolinea che esiste una variazione molto ampia nella qualità dell'aria all'interno della stessa città a seconda del settore.

Inoltre, le città più grandi spesso dispongono di migliori trasporti pubblici e una percentuale maggiore della popolazione si sposta a piedi o in bicicletta.

“C’è un effetto che si annullerà un po’, nel senso che le emissioni totali diminuiranno, ma le emissioni per unità di superficie aumenteranno”, spiega Hayes. Ci sono due effetti che vanno in direzioni opposte, quindi è un problema [savoir] Se le riduzioni delle emissioni hanno un impatto maggiore di quelle dell’intensificazione. »

Hayes sottolinea l'importanza di ridurre l'inquinamento, in particolare riducendo gli spostamenti in automobile. Tuttavia, aggiunge che alcuni inquinanti sono fuori dal nostro controllo. “Ci sono alcune fonti che non possiamo controllare facilmente, come il fumo degli incendi che abbiamo visto l'estate scorsa a Montreal. La frequenza e la gravità degli incendi sono influenzate dai cambiamenti climatici, […] Ma non è qualcosa che possiamo controllare direttamente. »

Inoltre, Hayes sottolinea che il Quebec è geograficamente mal posizionato in termini di venti dominanti, il che significa che la provincia riceve una parte dell'inquinamento atmosferico proveniente dal nord-est degli Stati Uniti e dall'Ontario.

Il rapporto INSPQ ha inoltre esplorato gli effetti del rumore sulla salute. Suggerisce che l’esposizione a un rumore eccessivo può disturbare in modo significativo il sonno e che la vicinanza all’auto o al traffico aeroportuale è collegata all’ipertensione, alle malattie cardiovascolari, alla ridotta qualità della vita e al benessere, nonché a un potenziale cambiamento nello sviluppo cognitivo nei bambini. bambini.

Più interazioni sociali in città

Il rapporto afferma che la quantità e la qualità delle connessioni sociali tra gli individui hanno effetti positivi sulla salute. Le persone con più connessioni sociali vivono più a lungo, mentre l’isolamento è associato a un maggior rischio di depressione, declino cognitivo, inattività fisica e salute generale peggiore.

Gli spazi pubblici – che generalmente sono maggiormente utilizzati nelle città densamente popolate – svolgono un ruolo importante nelle interazioni sociali. Questi spazi incoraggiano opportunità di incontri spontanei.

Anche viaggiare con i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta porta ad incontri più spontanei.

“Sappiamo anche che gli spazi pubblici, se ben progettati, forniscono un significativo ringiovanimento psicologico”, spiega Linda Pagani, professoressa presso la Scuola di Psicoeducazione dell'Università di Montreal. Oggi tendiamo a trascorrere molto tempo in casa in isolamento a causa della vita virtuale. Abbiamo perso di vista quanto siano importanti le opportunità nella vita. »

MIO Pagani sottolinea che le interazioni sociali aumentano il senso di sicurezza, riducono l’ansia e la tristezza, oltre ad aumentare il senso di appartenenza.

“Quando è predisposto per interazioni sociali e incontri spontanei, tendiamo ad essere molto positivi gli uni verso gli altri”, aggiunge il professore.

Tuttavia, dice, le situazioni affollate – dover vivere fianco a fianco e ammassarsi l’uno sull’altro – possono avere un effetto dannoso.

Attività fisica

Il traffico stradale porta inevitabilmente a collisioni, sia tra automobilisti che con pedoni e ciclisti.

Secondo l’analisi, la relazione tra densità di popolazione e shock stradali è mista. “A livello di quartiere, nella stessa città, i quartieri più densi sono generalmente quelli che vedono più collisioni a causa del maggior numero di viaggi che li attraversano. D'altra parte, se confrontiamo le città tra loro, tenendo conto del numero di chilometri percorsi dall’auto, le città più dense subiscono meno collisioni”, si legge nel documento INSPQ.

Per quanto riguarda il livello di attività fisica, l’analisi indica che “l’espansione urbana è associata a livelli inferiori di attività fisica a causa di abitudini di vita sedentarie associate all’uso intenso di automobili”. Ciò potrebbe svolgere un ruolo nello sviluppo di malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2, nonché di alcuni tipi di cancro.

Secondo i dati dell’Istituto di statistica del Quebec, il 48% della popolazione dai 15 anni in su non raggiunge il livello raccomandato di attività fisica a settimana, che è di almeno 150 minuti di attività fisica di moderata intensità per gli adulti.

Fare sufficiente movimento ha effetti positivi sulla salute mentale e riduce i rischi associati al sovrappeso, come l’ipertensione e le malattie cardiovascolari.

I contenuti sanitari della stampa canadese ricevono finanziamenti attraverso una partnership con la Canadian Medical Association. La stampa canadese è l'unica responsabile delle selezioni editoriali.

