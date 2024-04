Bixente Lizarazu, 1m69 e swingweight: campione del mondo senza filtri nel suo fisico atletico

Se il calcio professionistico si è fermato nel 2006, dopo un'ultima esperienza al Bayern Monaco, club con cui ha costruito la sua leggenda, Bixente Lizarazu non ha deciso di fermare questo sport. Dopo essere diventato consigliere e poi commentatore delle partite della squadra francese su TF1 insieme al suo amico di lunga data Gregoire Margoton, il Campione del Mondo 98 trascorre gran parte del suo tempo libero nei Paesi Baschi dove si dedica a diverse attività. Appassionato di ciclismo e sport da combattimento, nonché di surf e yoga, Rafik Claire Kim è un appassionato di sport e ne parla nel suo ultimo lavoro, Vivi di sport (Éditions Flammarion) con un titolo che ben riassume la vita del grande amico di Zinedine Zidane.

Ospite del gruppo Domenica alle 20:30 Il 14 aprile di quest'anno, su France 2, Laurent Delahousse ha interrogato Bixente Lizarazo sulle sue misure, che a volte possono cambiare. “1 m 69 per 78 chili in inverno e 75 chili in estate. Adesso è primavera, cosa sta succedendo?– chiede la compagna di Alice Taglioni. “Sono nel mezzo”L'ex calciatore 54enne risponde con un ampio sorriso, prima di dire di più sulle sue differenze sulla bilancia: “In estate perché Vado in bicicletta e la bici si secca E in inverno, perché faccio molto wrestling, jiu-jitsu brasiliano e, di conseguenza, Guadagni muscoli“.

Bixente, un sostenitore della diversità nello sport

Una risposta che fa reagire un altro ospite dello show, Ahmed Sylla, che è sempre pronto a fare una piccola battuta e che dice di essere un po' infastidito dalle spiegazioni di Bixente Lizarazu, per il quale guadagnare muscoli sembra essere una facilità allarmante. E quando si tratta di sport di un uomo la cui ragazza, Claire Kim, è venuta a patti con la sua dipendenza che richiede tempo, è chiaramente molto esigente. “Mi piace la diversità. Trovo la motivazione nella varietà. Ciò che non sopportavo più nel calcio era la routine. Odio quella parola, è sempre la stessa cosa. In effetti, l’esercizio è magico. “Ci sono migliaia di cose che puoi fare e troverai la motivazione quando passerai dal jiu-jitsu alla bicicletta, allo sci, all'escursionismo, allo yoga, a un po' di rafforzamento muscolare e alla corsa.”Padre di due figli dettagli.