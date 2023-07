Quando e come osserviamo questo fenomeno lunedì?

Super Dare Moon sarà visibile il lunedì dalle 13:40 torrent Francese. Prende il nome dalla cultura dei nativi americani, secondo la quale questo periodo dell’anno corrisponde al periodo in cui si trovava Mio caro I maschi allargano le corna. Ma, in effetti, questo colore Corrisponde a una coincidenza tra due precisi eventi spaziali, secondo i rapporti Huffpost. Ecco cosa sapere sulla superluna e come vederla stasera.

Due fenomeni simultanei

Prima di tutto, gli astronomi non parlano di una “superluna”, parlano di perielio. Queste due parole corrispondono ai due fenomeni simultanei che danno origine alla “Super Luna”. Syzygy è la parola scientifica per la luna piena, in altre parole il momento in cui la luna è piena e senza luna Sulli Si trovano uno di fronte all’altro rispetto alla Terra, il che consente alla nostra stella di illuminare un intero lato del satellite.

Il perigeo è quando la luna è più vicina Tira nella sua orbita. L’orbita della Luna in realtà non è circolare, ma ellittica, il che significa che la distanza tra la Terra e la Luna è variabile. All’afelio, il punto in cui la Luna è più lontana dalla Terra, il satellite si trova a 406.000 km dalla Terra. Viceversa, al perielio, dista da noi 356.500 km.

Altri supereroi da guardare quest’estate

Si parla quindi di Superluna, o perigeo, quando c’è la luna piena e la luna è convergente ad almeno il 90% del suo perigeo. In questo 3 luglio, la nostra stella, ad esempio, si troverà a 361.934 km dalla Terra, che è molto meno della distanza media, che è di 384.400 km.

Questo fenomeno può essere osservato più facilmente al calar della notte, se possibile in un luogo dove l’inquinamento luminoso è limitato. Successivamente, dovrai portare con te un binocolo o un telescopio per poter sfruttare tutti i dettagli. Per le persone che non possono effettuare osservazioni stanotte, quest’estate si verificheranno altre tre superlune, tutte più grandi di questa: la “Superluna dello storione” il 1° agosto e la “Superluna blu” (la più grande) il 1° agosto 31. e “Super Harvest Moon” il 29 settembre.

20 minuti con l’agenzia