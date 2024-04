La valutazione di matematica per i bambini di quarta elementare è troppo facile? -La modifica

Domanda posta da Axel il 5 aprile 2024.

“Al supermercato le fragole costano 2 euro al chilogrammo. Quanto pagherò per comprare 5 kg di fragole in questo supermercato? Questa domanda ha aperto la parte “risolvere problemi” Le valutazioni nazionali sono state condotte tra gli alunni di quarta elementare a settembre. Questa domanda, come la seguente, è stata oggetto di un'animata discussione questa settimana su X (ex Twitter), tra la maggior parte degli utenti di Internet che trovano queste domande allarmantemente facili, e alcuni altri che credono che non dovremmo giudicare troppo rapidamente il livello obbligatorio per i bambini di 12 o 13 anni.

Questa discussione fa seguito ad un post condiviso sul social network, mercoledì 3 aprile, da un utente che si presentava come insegnante, e che è stato consultato quasi 5 milioni di volte. “Poiché non sono sicuro che tutti siano a conoscenza della questione, pubblicherò tutte le domande di matematica per gli alunni di quarta elementare su questo argomento come parte delle valutazioni nazionali”.Philippe Lacour introduce, prima di continuare a scattare screenshot di ciascuna domanda, e conclude: “Lo studente aveva un'ora per rispondere a tutte queste domande.” Contattato da Controlla le notiziel'insegnante che lavora a Seine et Marne spiega che voleva mettere in guardia dall'operare “Livello studenti ma livello requisiti.” : “Queste valutazioni sono preparate dall’Istruzione Nazionale e sono progettate