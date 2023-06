È davvero così male?

Ricorda, poco più di un mese fa, il 18 maggio 2023 per l’esattezza, l’attesissimo Indiana Jones 5 e il quadrante del destino sono stati presentati in anteprima all’apertura del Festival di Cannes. Ovviamente il film è uscito fuori concorso, ma la sua presenza ha permesso al festival di attirare l’attenzione di tutto il mondo, tanto più che l’intera troupe cinematografica era sul posto. Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridges e il regista James Mangold, ma anche tutti gli altri attori, salire le scale della Croisette era importante solo per il film. Abbiamo visto tutti le immagini di Harrison Ford, che piange alla fine della proiezione del film, e il pubblico applaude per diversi minuti, forse non per le qualità del film, ma piuttosto per salutare l’attore, che ora ha 80 anni. Va detto che l’uomo ci fa sognare da oltre 40 anni. Da Han Solo in Star Wars a Rick Deckard in Blade Runner, Jacques Trainer in Working Girl, il Dr. Richard Kimble in The Fugitive, il Presidente degli Stati Uniti in Air Force One e ovviamente il Dr. Henry Jones aka Indiana Jones e Harrison Ford è stato e rimarrà un’icona cinematografica, che oggi non vengono più prodotte.

Perché è un po’ come Indiana Jones 5 e Dial of Destiny, un film diviso tra le responsabilità di una serie nata negli anni ’80 quando la computer grafica era agli albori e che vive ancora negli anni 2020 in cui il cinema fa fatica a farne a meno l’uso della CGI. Come conciliare i due? E soprattutto, è possibile? Proprio per consentire il precario equilibrismo, è stato James Mangold ad accettare l’incarico, noto soprattutto per Copeland del 1997, un poliziotto realizzato con i codici del passato, ma anche altri film importanti come Walk the Line, 3:10 per Yuma, Night & Dai, Wolverine, The Ring in Giappone, l’ottimo Logan e Le Mans 66. Insomma, Mangold non è uno qualsiasi, in quanto ha sempre affermato di essere figlio del cinema di Steven Spielberg. Quindi c’era una certa fiducia sapendo che c’era dietro il progetto Indiana Jones 5, nonostante il flop del Maestro Spielberg nel 2008.

Fare i conti con il passato

Ma perché Indiana Jones 5 The Dial of Destiny di James Mangold è molto meglio di Indiana Jones 4 di Steven Spielberg? Forse perché il film gioca con il passato, l’era passata e la presunta età di Harrison Ford finalmente. Beh, sì, quando hai 80 anni e sei la star di un grande film d’avventura in cui l’azione deve essere ritmica e dinamica, è un po’ complicato. Ma James Mangold sa giocare con la macchina da presa, la sua narrazione e il suo gioco di scena per dare credibilità a molti momenti ed evitare scene con il nonno Harrison Ford che ondeggia sullo schermo, come accadeva in Star Wars the Force. Si sveglia quando ci è stato fatto credere che Han Solo fosse ancora un focoso giovane sulla cinquantina, mentre Ford barcollava solennemente mentre correva. Per ricordarci sempre che siamo alla fine di un personaggio e per accettare che ora sta invecchiando, c’è questa scena nell’appartamento di Indiana Jones, si è svegliato una bella mattina con la musica ad alto volume della sua giovinezza. Mangold vuole mostrarci che Indy è ancora questo personaggio scontroso, ma che è arrivato a un punto in cui non sostiene più veramente i giovani. Cosa che in realtà è accaduta con suo figlio nella puntata precedente…

Quindi, non tutto è un successo, tutt’altro, ma c’è una certa voglia e passione di fare bene le cose che traspare sullo schermo. Questo gioco puntuale, lo troviamo fin dall’inizio del film, con questa sequenza introduttiva di quasi 20 minuti in cui troviamo il giovane Indiana Jones nel 1944, quando la Germania nazista sta perdendo la guerra. È l’Indiana Jones rigenerato digitalmente sullo schermo, per gentile concessione della tecnologia anti-invecchiamento che generalmente funziona bene, ma mostra comunque i suoi limiti a certi livelli. Inoltre, non è un caso che la scena introduttiva in passato sia stata girata di notte, anche per nascondere il più possibile i difetti legati al digital dressing. A parte questo, non sono sicuro che il film stia invecchiando bene, ma comunque, abbiamo un lavoro molto migliore rispetto al primo de-invecchiamento che è stato fatto nel 2018/2019 mentre Hollywood spendeva milioni di dollari per ringiovanirlo, mentre uno YouTuber, uno degli YouTuber, certo Schmuck, ha fatto molto meglio del tuo computer di casa. Ricordiamo che i suoi paragoni sono stati spesso derisi da Hollywood in diverse occasioni, motivo per cui LucasFilms lo ha assunto per migliorare questa famosa tecnica, a un costo inferiore, e non per andare fino in fondo con i manichini…

Da 80 a 40

Tornando alla premessa in sé, ciò che funziona è questa combinazione di avventura, generosità ed effetto comico che ricorda il primo Indiana Jones, ma anche la scoperta che Jurgen Voller, personaggio incarnato da Mads Mikkelsen, è sempre impeccabile quando si tratta di interpretare il i cattivi, soprattutto quando sono nazisti. Un altro personaggio che mi ha sorpreso è stato quello di Helena Shaw, la sua grande figlia, interpretata da Phoebe Waller-Bridge, attrice ma anche sceneggiatrice. È stata lei a scrivere la sceneggiatura dell’ultimo James Bond, No Time to Die. Anche se so che il film non è stato unanime, è stato grazie a lei che il personaggio di Bond ha acquisito sensibilità… Ma tornando al suo personaggio Helena Shaw, questo è semplicemente il miglior personaggio femminile della saga di Indiana Jones. Dopodiché non è stato molto difficile, le donne non hanno mai avuto ruoli interessanti, con l’attenzione sistematicamente focalizzata sul personaggio di Indy. Anche Cate Blanchett in Indiana Jones 4 è a malapena convinta della sua scrittura.

Per quanto riguarda il personaggio di Phoebe Waller-Bridge, non è nemmeno la grande rivoluzione, attenzione, ma il fatto che si oppone a Harrison Ford, che trasuda tanta malizia e quell’empatia che ci permette di goderne ogni parvenza. E questo purtroppo non è il caso del personaggio di Teddy, questo ragazzino interpretato dal francese Ethan Isidore, il cui obiettivo è riprodurre il personaggio di Demi Lune (Short Round in VO) immortalato dall’attore Ke Huy Quan, l’ultimo Oscar. Un vincitore per tutto e ovunque in una volta. A Teddy purtroppo manca l’accattivante gamma comica di Half Moon, non perché l’attore faccia del suo meglio, ma perché la scrittura del personaggio manca di interesse. Onestamente, non sappiamo davvero quale sia il suo scopo nel film.

Ciò che ha sempre funzionato per i primi 3 Indiana Jones è stata questa capacità di portarci da un punto all’altro dell’avventura, con una narrazione eloquente che significa che non ci annoiamo mai. Questo è in qualche modo anche il caso di Dial of Destiny, tranne per il fatto che a volte il film trova i suoi limiti a un ritmo epico senza fiato. Sì, il film soddisfa tutte le aspettative del film d’avventura dettate dalla saga stessa, strizzando l’occhio e applaudendo, ma nello specifico ci sentiamo un po’ superficiali, come se dovesse essere fatto. Quello che non funziona, invece, è questo gioco del gatto col topo tra Indiana Jones e Voller, il personaggio di Mads Mikkelsen, che non smettono di rincorrersi per due ore e mezza, a volte con momenti che mancano di coerenza e di vera sfida . D’altra parte, ciò che probabilmente farà rabbrividire le persone è l’ultima svolta del film, e il motivo per cui Indy ha cercato quel quadrante ideato da Archimede. L’episodio IV è già stato discusso per il suo aspetto fantastico e l’incontro con il terzo genere, e questo episodio è dello stesso tipo nelle sue scelte narrative. Questo è anche il motivo per cui il film ha preso così tanto in giro a Cannes, così come la disparità negli effetti visivi. Indiana Jones ha sempre avuto questo lato un po’ fantastico, ma qui siamo davvero nel bel mezzo della fantascienza. Detto questo, ho adorato questa clip e il finale scelto per il personaggio di Indy. James Mangold avrebbe potuto scegliere la via più facile, ma ha preferito dare a questo grande avventuriero la fine che meritava, proprio come Nathan Drake in Uncharted 4. Il parallelo è fatto, il riferimento anche, e il cerchio si chiude.

In conclusione, non c’è Indiana Jones e il Dial of Destiny non è il disastro denunciato a Cannes. Il film non meritava il 40% ottenuto su Rotten Tomatoes dopo l’anteprima a Cannes. Inoltre, da allora, la banconota è salita alle stelle e dovrebbe continuare a crescere al momento della sua uscita. Non è nemmeno un grande Indiana Jones, e rimarrà sotto i primi tre, ma ci stiamo divertendo. Non è certo tutto perfetto, ma l’intrattenimento c’è.

La nostra valutazione: 6/10