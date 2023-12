Star Academy: il management stravolge le valutazioni

Questo è successo in squadre di tre. Per fare questo, Pierre, Clara ed Helena, i favoriti dei tre insegnanti dell’ultimo premio, vengono nominati capitani della squadra. Pierre, il primo a scegliere, decise di prendere Julien. Dopo una lunga esitazione, Clara scelse Axel. Alla fine, Helena mette gli occhi sul suo partner principale, Lenny. Nel secondo turno, Pierre ha completato la sua squadra con Candice e Clara con Margot ed Helena Gerbel.

Una volta conosciute le squadre, i leader della band dovevano scegliere quale canzone avrebbero eseguito tre persone. Gli studenti dovevano scegliere tra quattro canzoni: “I’ve Già Seen Myself” di Charles Aznavour, “Ci sono così tante persone che ti amano” di Hélène Segarra, “He Had the Words” di Luna Balcony e “Little Sister” di Ben L. ‘Uncle Soul'”. Ma attenzione, non c’è dubbio che i candidati sceglieranno le stesse canzoni! Dopo una lunga discussione, sono riusciti a raggiungere un accordo. Pierre ha scelto “Little Sister”, dopo Candice e la sua sorellina in il castello e il rapporto di Julien con la sorella fuori dal castello Helena ha scelto “Aveva le parole” e, in conclusione, Clara ha scelto “Mi sono già vista”.

I candidati dovevano lavorare su questa canzone per presentarla in una versione commedia musicale. Il regista, infatti, ha chiesto loro di raccontare una storia attraverso la canzone scelta.

Momento divertente durante le recensioni

Se i tre trii sono più difendibili, il trio composto da Pierre, Candice e Julien è il padre onorario della giuria, ad eccezione del regista, che non appartiene al rappeller.’Comando. ““No, no, non applaudiamo, per favore.” iniziato. Va detto che i professori non hanno il diritto di dare indizi sulla qualità dei candidati.

Dopo questo test, i candidati dovevano anche eseguire due minuti di improvvisazione sul palco.

Al termine della prima fase di valutazioni È stato il trio di Helena a distinguersi Per gli utenti di Internet. Secondo loro, molti indizi nello spettacolo dal vivo indicano che hanno ricevuto l’immunità. Dovrete avere pazienza e attendere il bollettino quotidiano di martedì sera per avere conferma!

Chi avrà l’immunità potrà dedicarsi al 100% alla preparazione del futuro Prime. Gli altri sei candidati dovranno concorrere durante la seconda valutazione. Per il tema del musical dovranno scegliere una canzone tra quelle suggerite. Alla fine, tre dei sei candidati si ritroveranno al posto dei candidati.