“Ho fatto di tutto per riaverla”: Leticia Halliday parla delle infedeltà di Johnny

ospite in Che epoca! Per promuovere il documentario, Leticia Halliday ha risposto alle domande di Leah Salama. Tra queste, la questione dell’infedeltà. La madre di Jade e Joy ha confermato che lei e Johnny erano infedeli. “È stato lui a cominciareTuttavia, prima di dare ulteriori spiegazioni.Sei responsabile. Ho sicuramente spinto mio marito tra le braccia di un’altra donna perché ho lasciato me stesso. Ho dimenticato di avere un marito. Pensavo che tutto fosse scontato quando niente era scontato. Nulla viene acquisito dai coniugi. Mi ha insegnato grandi lezioni. Non credere mai che tutto si guadagna, qui è dove tutto si perde.“

Qual è allora il motivo della sua esclusione? Accogliere la bisnonna e la madre di Johnny nella loro casa. “Alla fine era quasi una casa per anziani. Ero io che aiutavo, quasi un’infermiera, che li cucinavo e mi prendevo cura di loro. Ho lasciato me stesso, ho dimenticato di prendermi cura degli altri. […] Ma questa è la storia di tutta la mia vita.“

“Mi sono vendicato”

Di fronte alle infedeltà di Johnny, Leticia ha fatto di tutto per salvare il marito, anche a costo di cambiare la sua immagine. “Ne ho sofferto, e ho sofferto in silenzio. Non ho detto niente. […] Ho fatto di tutto per riaverla. Sono andato dal parrucchiere, ho comprato vestiti più sexy, ho iniziato a indossare i tacchi, mi sono tolto gli occhiali e ho messo le lenti a contatto.annuncia.È stata una prova per me. Non pensavo che la nostra storia potesse essere così fragile. Mi ha insegnato grandi lezioni.“

Letizia HallidayGrazie“Anche la ragazza il cui marito l’ha tradita è con lei.”Ho molta gratitudine per lei. […] È stato un calvario che ha salvato il mio matrimonio.“

Come ha detto all’inizio dell’intervista, ha ammesso che anche lei ha tradito Johnny. “Mi sono vendicato qualche anno dopo, per dimostrare a me stesso che potevo ancora sedurre. Ho avuto un momento di debolezzadice, prima di aggiungere che quando il cantante ha esaurito il fiato della sua infedeltà, l’ha presa.Molto brutto.”Molto peggio di mespecificare.