WWE RAW: CM Punk fornisce un aggiornamento sul suo infortunio

Dopo che Seth Rollins ha subito un infortunio al ginocchio e ha quasi perso il World Heavyweight Championship e il suo match a WrestleMania 40, lo stesso scenario colpisce CM Punk.

Infatti, poche ore prima del WWE RAW del 29 gennaio 2024, abbiamo appreso che CM Punk ha subito un infortunio al tricipite durante la partita della Royal Rumble dopo un DDT di Drew McIntyre secondo le informazioni di PWInsider. Un infortunio molto reale in quanto le prime informazioni dicevano che Punk avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico questa settimana e che sarebbe stato fuori competizione per i prossimi mesi e quindi salterà WrestleMania 40.

RAW si è aperto il 29 gennaio con CM Punk che è arrivato sul ring per valutare il suo futuro. Punk ha preso la parola e ha confermato di aver subito un infortunio al tricipite. Ha detto di essersi strappato il muscolo tricipite durante la partita della Royal Rumble. Voleva convivere con l'infortunio e andare all'Elimination Chamber per competere a WrestleMania, ma non è possibile. Ha confermato che a causa di questo infortunio salterà WrestleMania 40.

Punk si è poi ritrovato ad affrontare Drew McIntyre che interpretava il ruolo e poi ha rivelato di pregare affinché un CM Punk infortunato potesse fargli perdere WrestleMania 40. Così avrebbe portato il sogno di Punk per un'altra volta. McIntyre ha persino colto l'occasione per attaccare Punk. Puoi guardare la clip completa qui:

L'avventura di WrestleMania 40 è appena diventata complicata per la WWE. Come accennato nei nostri articoli precedenti, la WWE aveva in programma di mettere in scena Seth Rollins contro CM Punk a WrestleMania. Dovrete rimanere sintonizzati per futuri aggiornamenti su questo argomento in modo da poter scoprire quali sono i nuovi piani della WWE.

Fonte immagine: WWE