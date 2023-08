Dramma familiare, un’auto a suo nome e un fan di Boonen: le 10 cose da sapere su Lotte Kopecky, la pilota su strada preferita al mondo

1. Lei è Bekende Flaming

Gran parte della Vallonia l’ha scoperta a fine luglio, quando ha illuminato il Tour de France con la maglia gialla (per sei giorni) e verde (che ha vinto a Parigi). Ma le Fiandre non hanno aspettato di diventare una star. Nel nord del Belgio, Lotte Kopecky è persino quella che viene chiamata “BV”. Un “Bekende fiammeggiante”. Spartiti (PDF) Originale: Flemish Star. “Ma non ho mai sognato questa statura”. ha spiegato in un’intervista con Notizie di ciclismo.

“Per strada vengo spesso fermato per autografi e foto, tanto che durante un periodo di malattia ero quasi felice di indossare la mascherina per non essere riconosciuto. A volte gli automobilisti mi fanno la fila mentre mi alleno per scattare foto da il finestrino della macchina Di tanto in tanto vado a mangiare Food in Holland per trovare un po’ di anonimato A volte mi chiedo come dev’essere per ragazzi come Remco Evenepoel e Wout van Aert sperimentare tutto questo ovunque e sempre.

2. L’epitome del ciclismo femminile in Belgio

Basta vedere le immagini della folla esultante durante le sue vittorie al Giro delle Fiandre, nel 2022 e poi nel 2023, per capire quanto Kopecky sia impressionata. Da questo amore per il pubblico nasce lo status di ambasciatrice del ciclismo femminile in Belgio, che la connazionale di Rumst prende molto sul serio. “Per me, questo è molto importante. Quando ero giovane, non c’erano donne in bicicletta in TV. Non avevo un modello femminile. I miei compagni di classe mi dicevano che il ciclismo era per i ragazzi. I miei idoli erano gli uomini: Fabian Cancellara e Tom Boonen.”

Ora molte ragazze vanno in bicicletta perché vogliono essere come Kopecky. “È incredibile dirlo ed è un grande onore.

3. Ha rotto con il suo fidanzato e allenatore nel 2022

Questa è l’altra faccia della medaglia “Bekende Vlaming”. La vita privata di Lotte Kopecky è esposta in pieno giorno dai media nel nord del Paese. Quando si è separata dal compagno e allenatore Kieran de Vaux alla fine del 2022, era su tutta la stampa.

“Non credo che avrà un impatto negativo sulla mia carriera, anche se è necessario un cambio di allenatore“, ha spiegato all’epoca. Da allora, il belga ha lavorato con diverse persone, tra cui Loïc Segaert, il fratello di Alec, con il quale ha sviluppato un piano di ritmo che ha ripagato profumatamente nell’ultimo tempo del Tour.

4. Suo fratello e mentore è deceduto la scorsa primavera.

Le prestazioni fenomenali di Lotte Kopecky nelle ultime settimane sono tanto più impressionanti se si considera il dramma che ha attraversato la scorsa primavera: la morte di suo fratello Sippy, all’età di 29 anni. Grazie a lui, il belga ha iniziato a pedalare all’età di nove anni. Un evento ovviamente difficile da vivere per l’eroina, che ha chiesto il rispetto della sua vita privata in questo delicato periodo.

Di recente, ho accettato di parlare di questa tragedia, in HNL. “Non riesco ancora a trovare le parole giuste. Farei qualsiasi cosa per tornare ma non posso. Mi ha fatto capire quanto sia importante la famiglia. La mia carriera è la mia priorità, ma passare del tempo con i miei cari è altrettanto importante. Quello che è successo mi ha in qualche modo avvicinato alla mia famiglia”.

5. Ho iniziato a pedalare con il ciclocross

È stato il fratello di Kopecky, Seb, a introdurla al ciclismo. E nel ciclocross, soprattutto. È stato il primo amore del belga. Pochi anni dopo, Kopecky è entrato a far parte di TopSport, la scuola sportiva belga. Per far parte di questo ciclo ha dovuto scegliere una disciplina olimpica e ha cambiato strada scegliendo il ciclismo su strada e su pista. L’inizio di una storia molto bella.

6. Sogni la Parigi-Roubaix

Nonostante la portacolori dell’SD Worx abbia vinto due volte la Ronde, di cui una con la maglia di campionessa belga, nel 2023 ha un altro grande sogno: vincere la Parigi-Roubaix. “Ho sempre avuto un debole in questa gara e voglio davvero aggiungerlo al mio record”., ho spiegato in primavera. Ma si è classificata seconda nel 2022 e settima nel 2023. È solo un ritardo.

7. Ha fallito due volte alle Olimpiadi

Come Nafie Thiam, che probabilmente la spodesterà con il titolo di sportiva dell’anno, Lotte Kopecky ha già in mente le Olimpiadi di Parigi. Questa sarà già la terza edizione dei Giochi belgi. Nel 2016, a Rio, è stata 45esima nella corsa in linea (dopo aver attaccato) e 21esima nella cronometro. Nel 2020 a Tokyo è appena uscita dal podio della corsa su strada (4°) e ha dovuto finire 10° nella gara americana. Ancora peggio, ha rinunciato mentre nuotava dopo una caduta che l’ha lasciata con un infortunio all’anca.

Quindi il suo spirito vendicativo sarà formidabile nel 2024 poiché punterà solo all’oro. Sulla strada giusta e sulla strada. “So che subirò pressioni, ma ho imparato a padroneggiarlo nel corso degli anni”.come dici.

8. Ha un’auto che porta il suo nome

Come personalità, Lotte Kopecky è molto apprezzata da sponsor e partnership. Lavora con Specialized e ha anche… un’auto che porta il suo nome. “Lotte è la ‘signora del ciclismo’ del momento, e per celebrare la 20esima edizione della partnership con il Tour de France abbiamo voluto onorarla, afferma Liana Picard, portavoce di Skoda Belgio. Così ci è venuta l’idea di mettere in commercio la Skoda Superbe Lotte Kopecky, un’edizione limitata di 100 esemplari, dedicata agli appassionati delle due ruote, con tanti accessori indispensabili per i ciclisti, come un portabici o un minifrigo per tenere le borracce a portata di mano. spesa di . “

Per Skoda la maglia verde conquistata da Kopecky nel girone femminile è stata una manna dal cielo perché il marchio ceco sponsorizza anche la classifica delle prime velociste. “È stato un grande onore vedere Lotte indossare questa maglia e una doppia soddisfazione per Skoda”.

Kopecky e il suo cane nella Champion Limited Edition Skoda Superb. © Skoda Belgio

9. Ha creato il suo marchio di abbigliamento

Da pochi giorni è apparso sul mercato un nuovo brand di abbigliamento: LoKo. Un gruppo che porta l’immagine dell’eroe belga “Appositamente progettato per i fan di Kopecky”. Abiti che possono essere indossati nella vita di tutti i giorni e che sono discretamente attaccati alla bici.

10. I suoi animali, l’altra sua passione

È un eufemismo scrivere: la bicicletta dà ritmo alla vita di Lotte Kopecky. “Non ho altra passione che il mio cane e il mio gatto, lei ammette. Nel tempo libero guardo serie o gioco a giochi da tavolo, come Jungle Speed. A volte gioco anche a carte oa poker. D’altra parte, non mi piace molto cucinare, è una perdita di tempo. Per quanto riguarda la mia attività sui social network, è variabile. A volte non lo tocco per una settimana”. a differenza della sua bici.