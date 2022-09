Il giorno in cui DeMar DeRozan ha saputo che non sarebbe andato ai Lakers…

Lo abbiamo appreso la scorsa stagione I Lakers erano molto vicini alla firma di DeMar DeRozan. Determinato a mettere insieme i “Tre Grandi”, LeBron James ha interpretato le reclute invitando gli ex Raptor a casa sua e ha anche parlato con Damian Lillard. Infine, sarà Russell Westbrook, e al microfono di JJ Redick, DeMar DeRozan rivela che tutto era spento quando è arrivato…

« Per quanto ne so, è finito. Sono andato in Messico per chiarire tutto e prepararmi per quello che verrà. Ero lì a dirmi che mi sarei preso qualche giorno per respirare. La stella dei tori dice. “Una mattina ero a letto e ho ricevuto una chiamata da Kyle Lowry e mi ha detto che i Lakers hanno appena riportato Ross. Cosa sta succedendo qui? Ho pensato che fosse un bene per te”.. »

Zach Lavigne lo rassicura

DeMar DeRozan guarda il suo telefono e non riesce a crederci. I Lakers non lo chiamano più, sapendo che l’arrivo di Russell Westbrook sta ostacolando la sua situazione:” Nella mia testa, questa è l’unica opzione. Dopo di che, ero davvero perso. Non ho nemmeno pensato a nient’altro perché stavo lasciando che questa situazione si risolvesse da sola. »

DeMar DeRozan torna dal Messico e ha la conferma che i Lakers hanno improvvisamente cambiato i loro piani. Dobbiamo pensare al Piano B, ed è Chicago per un bel contratto da 81 milioni di dollari in tre anni. Ma prima, ha telefonato a Zach LaVine per assicurarsi che sarebbe stato lì a lungo. L’arrivo di Lonzo Ball lo tranquillizzò anche perché voleva giocare con un vero trequartista.

vendetta personale

Il resto lo sappiamo… DeMar DeRozan sta semplicemente vivendo la sua migliore stagione in carriera, tanto da essere un contendente MVP per molto tempo.

In effetti, l’All-Star Ranger era semplicemente in modalità vendetta. Soprattutto perché a una squadra è stato offerto un salario minimo! Un altro, interessato, non aveva niente di meglio da offrirgli.

chi è questo ? DeMar DeRozan non fa nomi ma dà un suggerimento: Ero furioso e cercavo di renderlo visibile, soprattutto quando giocavo contro certe squadre. È facile da trovare perché ho avuto la mia rivincita personale su una manciata di squadre. Ho una motivazione in più per uscirne. All’inizio della stagione, la citazione che leggevo ogni giorno proveniva dal Padrino: “La vendetta è un piatto servito freddo”. e ci si è attaccati. Era la mia mentalità ogni volta che andavo a giocare. »

Per la cronaca, DeMar DeRozan ha avuto particolare successo l’anno scorso contro Clippers, Lakers, Sixers, Bucks, Wolves, Thunder e…spurs.