La belga Lotte Kopecky è campionessa del mondo su strada dopo un gran numero

Tra le principali favorite al titolo mondiale, Lotte Kopecky ha già due medaglie d’oro a Glasgow: quelle ottenute durante la manifestazione per squalifica e la corsa a punti. Ma il suo obiettivo principale era affermarsi nella corsa su strada in cui doveva affrontare la flotta olandese.

Lungi dal nascondersi, il secondo Tour del recente Tour de France si è trovata in un ottimo gruppo contro di lei, in particolare accompagnata dal campione in carica Annemek van Vleuten e dalla collega SD Worx Demi Vollering. A quindici chilometri dal traguardo, tuttavia, Van Vleuten ha avuto un problema meccanico mentre il gruppo di testa è sceso dietro alla svizzera Elise Schappe.

In questa complicata situazione, Fullering ha deciso di smettere di cavalcare per permettere al suo collega di tornare. Inevitabilmente, questa strategia non si adattava agli altri membri di questo gruppo e il gioco del poker iniziò. La britannica Elisabeth Degnan e l’austriaca Christina Schweinberger hanno iniziato come velociste prima che Kopecky sorprendesse tutti raggiungendo la svizzera Marlene Rosser e tornando al duo di testa a dieci chilometri dal traguardo.

Con il gruppo che non collabora bene, Fullering riesce ad entrare ma poi spiega che aveva le contrazioni. Gli attacchi sono poi continuati in questo gruppo di sette e Kopecky si è trovato davanti a Dane Cecily Ludwig mentre gli altri non sapevano come rispondere al suo attacco. A cinque chilometri dal traguardo, ha approfittato di una delle ultime salite per staccarsi da sola.

Mentre tutti i corridori erano in punta di piedi e alla fine, Kopecky ha tenuto la sua posizione fino alla fine per afferrare la maglia iridata. Alla fine vince davanti a Vollering e Ludwig.

Il Belgio attendeva un titolo del genere da 50 anni, sin dal titolo vinto da Nicholas van den Broeck nel 1973.

Un “sogno che diventa realtà” per la nuova campionessa del mondo Lotte Kopecky Dramma familiare, auto a suo nome e fan di Boonen: ecco dieci cose da sapere su Lotte Kopecky, la favorita mondiale delle corse online