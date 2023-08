Ligue 1: Paris Saint-Germain, senza Mbappé o Neymar, sotto il controllo del Lorient (0-0)

Non possiamo fare a meno di Mbappé, capocannoniere della storia del club. Negandosi un’arma così offensiva, Paris poteva aspettarsi di pagare un prezzo pesante e non ci furono sorprese al riguardo contro Hakes.

Il confronto tra Mbappé, che vuole restare fino alla fine del suo contratto nel 2024 senza rinnovarlo, e quindi il Paris Saint-Germain ha avuto conseguenze nefaste. La superstar francese, che non è stata selezionata per la partita, era presente in tribuna, tutta sorridente insieme al recente acquisto, Ousmane Dembele. Ma la sua ombra aleggia sull’erba della siepe parigina.

Alla sua prima grande apparizione dalla panchina al Paris Saint-Germain, il nuovo allenatore Luis Enrique è riuscito a dare un’occhiata a ciò che lo attende almeno fino alla fine del mese e alla fine della finestra di mercato. In assenza di Mbappe, la partita parigina non è la stessa e la squadra diventa improvvisamente molto ordinaria.

Partendo da sei giocatori arrivati ​​nella capitale questa estate, Luis Enrique ha voluto celebrare l’occasione e imporre le sue idee. Il nuovo Paris Saint-Germain ha seguito i principi del tecnico iberico, abile nel possesso palla, a volte fino all’overdose, come purtroppo ha dimostrato la sua selezione spagnola durante la Coppa del Mondo 2022 venendo selezionato dal Marocco nell’ottavo del finale. . Gli mancava esattamente il ritmo e il ritmo di cui preoccuparsi per il Lorient, oscillando per la maggior parte del tempo nella propria metà campo.

Quindi c’erano pochissime opportunità per i parigini di farsi i denti. Il nuovo attaccante portoghese, Gonzalo Ramos, è stato piuttosto conservativo sotto porta, riuscendo raramente a raggiungere il centro del tiro, se non a inizio partita (ottavo) e nell’ultimo quarto d’ora (78esimo).

Anche il sudcoreano Lee Kang-in ha avuto una grande occasione dopo l’intervallo ma ha mancato completamente il suo recupero (47esimo), come il suo gioco in cui è stato grintoso ma inefficace. Poi è stato il turno di Fabian Ruiz di vedere il suo tiro parato da distanza ravvicinata dal portiere del Lorient Yvonne Mvugu (77esimo).

Complice l’inciampo della difesa bretone, il Paris avrebbe potuto sorprendere in risposta Laurent Abergil ha trovato la posizione di Gianluigi Donnarumma a fine primo tempo recuperando un pallone dopo un passaggio sbagliato di Milan Skriniar a Vitinha (41).

Questo agosto sarà probabilmente un mese lunghissimo per il PSG, in attesa dell’esito della benedetta serie tv.