Dopo il fuoco, l’elettricità e Internet, la rivoluzione “generale” dell’intelligenza artificiale

“Se metti insieme l’invenzione dell’elettricità, dei computer, di Internet e degli smartphone, sarai ancora impotente su ciò che vedremo”, ha detto Seki Chen, un imprenditore con sede a San Francisco.

Tutte queste cose sono create dall’intelligenza. Ma per la prima volta siamo in grado di creare l’intelligenza stessa”, continua. “È un’arma a doppio taglio, ma se tutto va bene, può risolvere tutti i problemi (…), come il riscaldamento globale. »

Come molti altri protagonisti della tecnologia, Siqi Chen è convinto di vivere uno storico cambio di paradigma.

Soprattutto da quando OpenAI ha presentato la scorsa settimana GPT-4, una nuova e più potente versione del modello di linguaggio naturale che supporta ChatGPT, l’interfaccia generativa AI che milioni di persone utilizzano da alcuni mesi per scrivere tesine, poesie o righe di computer codice.

ChatGPT sarà in grado di elaborare non solo testo, ma anche immagini, e produrre contenuti più complessi, come denunce legali o videogiochi.

Pertanto, GPT-4 rappresenta un passo avanti nella direzione della cosiddetta intelligenza artificiale “generale”, ovvero programmi che sono “generalmente più intelligenti degli umani”, secondo Sam Altman, capo di una startup californiana.

Libera gli umani

Giovedì, Microsoft, il principale investitore in OpenAI, ha promesso che “presto saremo senza” assistenti basati sull’intelligenza artificiale, che sono in grado di interagire con gli umani nelle loro lingue ed eseguire tutti i tipi di attività. , Dall’abstract della riunione alla creazione di un sito web o di una campagna pubblicitaria.

Questi strumenti libereranno gli esseri umani “dalla fatica che soffoca la creatività”, ha affermato Jared Spataro, direttore esecutivo dell’Information Technology Group, in modo che possano riconnettersi con “lo spirito del loro lavoro”.

“Ho usato GPT-4 per codificare funzionalità di 5 minuti per un nuovo prodotto. Uno sviluppatore (davvero bravo) voleva $ 6.000 e 2 settimane. GPT-4 lo ha fatto in 3 ore per $ 0,11. Incredibile”, ha twittato Joe Perkins, un britannico imprenditore.

Siqi Chen riconosce che un giorno la nuova tecnologia potrebbe sostituirlo. Ma dipende dalla capacità degli esseri umani di adattarsi a soluzioni come il reddito universale.

Oltre alla minaccia per le professioni intellettuali e artistiche, l’intelligenza artificiale generale sta portando a dibattiti insormontabili nella società.

Cosa rimarrà vero, quando la minima foto di Instagram o la minima opinione di un ristorante viene prodotta utilizzando o dall’IA? Cosa succederà all’apprendimento quando sarà sufficiente formulare richieste per le macchine? Chi dovrebbe prendere decisioni per definire gli algoritmi?

domande esistenziali

“L’intelligenza artificiale generale sta arrivando più velocemente di quanto possiamo digerire”, osserva Sharon Zhou, fondatrice di una startup AI.

Ciò solleverà domande esistenziali per l’umanità. Se è più forte e intelligente di noi, ci stiamo approfittando di lei? O si sta approfittando di noi? chiede l’ex ricercatore di Stanford.

OpenAI afferma di voler costruire un’intelligenza generale artificiale in modo incrementale, con l’obiettivo di avvantaggiare tutta l’umanità. Si basa sull’uso diffuso dei suoi modelli per rilevare e correggere i problemi.

Ma l’azienda stessa sembra essere travolta dagli eventi. Il co-fondatore Greg Brockman ha ammesso in un’intervista a The Information che ChatGPT non era così neutrale dal punto di vista del valore come vorrebbero che fosse. Ilya Sutskiver, chief scientific officer, vorrebbe che “esiste un modo per rallentare la velocità con cui questi modelli vengono lanciati con capacità senza precedenti”, secondo un’intervista al MIT Technology Review.

La startup, il cui nome significa “intelligenza artificiale aperta”, è stata criticata per la sua mancanza di trasparenza. Il rilascio di GPT-4 segna la sua “trasformazione da un laboratorio di ricerca senza scopo di lucro in un’impresa capitalista”, ha affermato il giudice Will Douglas Heaven, esperto di questa rivista scientifica.

Ma nonostante le critiche, le paure e i pericoli reali e immaginari, l’industria rimane convinta che l’intelligenza artificiale mainstream stia arrivando inesorabilmente. Perché la gara è tra aziende, spiega Sharon Chu, ma anche tra Paesi, soprattutto Stati Uniti e Cina.

E afferma che «il potere è nelle mani di chi sa costruire tutto questo». “E non possiamo fermarci, perché non possiamo permetterci di perdere”.

Fonte: Agence France-Presse