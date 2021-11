Thomas Pesquet descrive i danni climatici sulla Terra al presidente francese

In una video chat dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) giovedì, L’astronauta Thomas Bisquet Il presidente francese Emmanuel Macron ha descritto i danni climatici sulla Terra che ha visto dallo spazio durante la sua seconda missione in orbita.

Emmanuel Macron gli ha chiesto diEffetti tangibili“Una delle conseguenze del cambiamento climatico, l’astronauta, senza peso sulla stazione, ha risposto che”Attraverso la finestra della stazione spaziale, possiamo vedere chiaramente la fragilità della Terra, un’oasi con risorse limitate, gli effetti dannosi delle attività umane, l’inquinamento dei fiumi e l’inquinamento atmosferico.“

“Abbiamo visto bruciare intere regioni: Canada, California coperte da una nuvola di fumo, incendi che possiamo vedere ad occhio nudo a 400 km dalla situazione, lo stesso nel sud della Francia, in Grecia e nel bacino del MediterraneoHa continuato, “.come descritto.”Il triste spettacolo delle tempeste tropicali che si susseguono“.

“Questi fenomeni meteorologici stanno accelerando in modo allarmanteAggiunse l’astronauta che fece un cenno al presidente francese e gli chiese se vedeva dei cambiamenti rispetto alla sua ultima missione.

“Speriamo di poter prendere le misure necessarie affinché il pianeta rimanga abitabile per tutti.‘ ha concluso Thomas Pesquet.

“Gli impegni devono essere accelerati e attuati molto di più. Questo è l’obiettivo della COP26 e quello che tutti stiamo cercando di fare a livello nazionale, regionale ed europeo.“E Emmanuel Macron ha concluso, ringraziando l’astronauta per averlo portato”.Questa parte del sogno e dell’ispirazione“.

Thomas Pesquet dovrebbe tornare sulla Terra nei prossimi giorni, ma la data esatta del suo ritorno non è stata ancora annunciata.

L’astronauta francese ha fatto riferimento anche agli obiettivi delle prossime missioni spaziali, in particolare”Tornare sulla Luna in modo più sostenibile per stabilirvi una base, e tra qualche anno andare su Marte per vedere se quello che è successo a questo pianeta – perdere la sua atmosfera – potrebbe accadere alla Terra“.