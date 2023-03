Case di patate sulla luna

Gli scienziati dell’Università di Manchester hanno creato un nuovo materiale da costruzione chiamato Cassa stellare. Grazie alla fecola di patate ea un pizzico di sale, potrebbe rendere possibile la costruzione di abitazioni extraterrestri.

Dopo i funghi, le patate sono diventate il nuovo alimento da tenere in considerazione per costruire le case del futuro.

La scoperta arriva dopo che lo studio di architettura statunitense Red House ha annunciato che sta lavorando con la NASA e il Massachusetts Institute of Technology (MIT) per costruire abitazioni spaziali a base di funghi e alghe essiccate.

Garantire una presenza umana permanente sulla Luna e su Marte richiede di saper costruire habitat forti e permanenti che forniscano protezione dalle radiazioni. C’è anche la necessità di trovare materiali ad alta resistenza dalle risorse locali: idealmente, la loro produzione dovrebbe essere il risultato di processi relativamente semplici ea bassa energia.

Nei loro esperimenti, gli scienziati hanno usato l’amido ordinario con un pizzico di sale – cloruro di magnesio, che si trova sulla superficie di Marte o nelle lacrime degli astronauti – per produrre “Materiale biocomposito altamente resistenteche furono battezzati Cassa stellare.

In un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Ingegneria apertagli scienziati hanno spiegato che i risultati ottenuti hanno permesso di creare un materiale due volte più resistente del cemento ordinario e “GiustoPer lavori di costruzione in ambienti extraterrestri.

“Dopo l’ottimizzazione, Lunar e Martian StarCrete raggiungono una resistenza alla compressione basata sul calcestruzzo e superano la maggior parte delle altre soluzioni tecniche, nonostante siano un processo relativamente a risparmio energetico.affermano gli autori dello studio.

Perché la fecola di patate è così speciale?

“Fondamentalmente, l’amido di patate è una colla migliore rispetto ad altri amidi”, ha detto a Euronews.next il ricercatore capo Dr. Aled Roberts.

Inoltre non è necessario avere acqua per usarlo.

“_Il vantaggio dell’utilizzo della fecola di patate è che sappiamo che produrremo comunque una qualche forma di amido per nutrire gli astronauti, quindi possiamo produrne di più e usarla per la costruzione.” Il signor Roberts spiega.

E se gli scienziati non riescono a coltivare patate o altri alimenti in modo sostenibile in ambienti extraterrestri,Possiamo semplicemente prendere grandi quantità di fecola di patate e usarla come leganteIl vantaggio è che in caso di emergenza potranno prenderlo anche gli astronauti.

Il team ha calcolato che un sacchetto (25 kg) di patate disidratate (patatine fritte) contiene abbastanza amido per produrre quasi mezza tonnellata di StarCrete, che equivale a più di 213 mattoni della sostanza.

La patata è davvero un’idea concreta per l’alloggio extraterrestre?

“C’è una buona possibilità… ma c’è ancora molta strada da fare prima di iniziare a costruire habitat sulla Luna e su Martedice M. Roberts.A quel punto, potremmo aver fatto più scoperte. Qualcuno avrà un’idea migliore e innoverà. Ed è così che è sempre stato“.

La startup di Roberts, DeakinBio, continuerà a cercare altri ligandi vegetali per costruire case su Marte e sulla Luna, oltre a esplorare “Altre idee folli per vedere cosa ne viene fuoriMa per ora, sta anche esplorando come applicare la sua tecnologia al terreno per creare alternative pulite e sostenibili al cemento e alle piastrelle di ceramica.