Domanda di discussione: Intelligenza artificiale: amica o nemica? Resta al passo con La Une e Avio in diretta

Il software di intelligenza artificiale è esploso negli ultimi anni. Le tecnologie avanzate consentono agli esseri umani di realizzare grandi imprese, ma a volte sono anche fonte di grandi disastri. Qualche giorno fa, ad esempio, un uomo si è suicidato dopo aver parlato con la chatbot Eliza.

In Italia il chatbot ChatGPT è in prima linea nelle discussioni. Il governo ha recentemente deciso di bloccare l’accesso alla piattaforma. Secondo lui, non rispetterà la legislazione sui dati personali degli utenti.

L’intelligenza artificiale può manipolare gli esseri umani? L’intelligenza artificiale avrà un impatto positivo o negativo sull’occupazione? Possiamo fidarci delle diagnosi mediche fatte solo dall’intelligenza artificiale? L’intelligenza artificiale può superare l’intelligenza umana?

Per la sua discussione sul set di “QR the Discussion”, riceve Sacha Dout Matteo Michele (Ministro di Stato per la Digitalizzazione) (MR), Cristoforo Lacroix (membro federale della Camera dei Rappresentanti) (PS), Maria Caterina de Marnef (Professore presso UCLouvain e Ricercatore FNRS, Linguista specializzato in Intelligenza Artificiale), Simon Pierre Priolls (Responsabile Piccole e Medie Imprese e membro del Comitato Giovani della Federazione delle Imprese e delle Istituzioni), Eva Pallottola (Direttore del Centro di Ricerca Informatica e Giuridica), Saba Barsa (Vicepresidente del Consiglio supremo per gli aiuti audiovisivi), W Carolina Deboidt (psicologo).

