Impara a reagire – videocorso

React è diventato uno strumento essenziale per gli sviluppatori front-end, fornendo flessibilità ed efficienza senza precedenti nella creazione di applicazioni web. La formazione completa su React disponibile presso il nostro partner Tuto.com è progettata per fornire agli sviluppatori di tutti i livelli le competenze necessarie per utilizzare appieno questo framework.

Per darti una panoramica della formazione, ecco un video dimostrativo sui concetti di base di React. Vedrai la sua importanza e il suo utilizzo nello sviluppo web moderno.

Chi dovrebbe partecipare?

Questa formazione è rivolta a un'ampia gamma di sviluppatori: dai principianti che vogliono ottenere una buona base in React, ai professionisti dello sviluppo web che cercano di aggiornarsi con gli ultimi sviluppi del framework, in particolare React 18. È stato organizzato in tale un modo tale da fornire una solida conoscenza dei principi di React, oltre alle competenze pratiche applicate in progetti reali.

programmi educativi

La formazione copre tutti gli aspetti essenziali per diventare esperti in React:

Introduzione alla reazione: Comprendi la filosofia alla base di React e i suoi vantaggi per lo sviluppo web.

Nozioni di base sulla risposta: Installa il framework, crea la tua prima pagina Web ed esplora JSX.

Componenti, custodie e oggetti di scena: Scopri come creare componenti riutilizzabili, gestire lo stato e utilizzare oggetti di scena per comunicare tra i componenti.

Instradamento e gestione dei dati: Tecniche per spostarsi tra le diverse visualizzazioni dell'applicazione e gestire i dati in modo efficiente.

Interazione 18: Scopri nuove funzionalità e miglioramenti delle prestazioni.

Ogni unità è accompagnata da esempi pratici e progetti reali, che consentono di applicare i concetti teorici trattati. Al termine della formazione avrai le conoscenze e le competenze necessarie per sviluppare applicazioni web moderne ed efficaci.

