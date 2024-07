Prezzi dei biglietti, accessori e cibo costoso: un giorno di Formula 1 con la famiglia alle terme ha un budget molto limitato

Leon, 6 anni, si siede al bancone e fa la spesa. Con la punta dell’indice il ragazzo biondo indica il cappello di Lando Norris. Mamma e papà, con sorrisi gentili sui loro volti, annuirono rapidamente con uno sguardo d’intesa. Gli costa 70 euro. Se la coppia e il bambino lo lasciano lì è anche perché la giornata a Spa-Francorchamps sta già costando loro un grosso budget. Oltre al viaggio in macchina e ai sedili in bronzo a prezzi ragionevoli (da 95 € a persona), dovevi pagare il parcheggio (25 € al giorno).

Quasi 300 euro per il set McLaren. © Roman Rickson – Fotografia LPR

365€ per la Collezione McLaren

Nella zona tifosi gli stand di abbigliamento sono allestiti per squadra. STICHD, una filiale del gruppo PUMA, gestisce il merchandising per la maggior parte dei Gran Premi. Se per caso il padre di Leon avesse voluto completare l’outfit, gli sarebbe costato 90 euro per la maglia arancione e nera e 205 euro per l’impermeabile in nylon, per finire la giornata all’asciutto. “L’ascesa della McLaren ha svuotato le azioni nelle ultime settimane.“Dice l’affascinante commessa che supervisiona lo stand.”“Ordiniamo determinate quantità all’inizio della stagione, ma in questa fase della competizione diventa impossibile effettuare nuovi ordini di grandi dimensioni”.

Se la scelta è importante i prezzi offerti potrebbero aumentare. © Roman Rickson – Fotografia LPR

Hamburger, bottiglia d’acqua, waffle? Sono 20 euro!

Al termine della prima sessione di prove libere, verso mezzogiorno la fan zone si è riempita di decine di migliaia di persone. Di fronte agli stand gastronomici gestiti dalla società belga Bevers&Bevers, presenti negli stadi di calcio e nei principali festival musicali del Belgio, le opzioni sono molteplici. Dal pollo fritto (13,30 euro), al fish and chips (16,40 euro), passando per macedonie e succhi vari (8,50 euro) o i nachos (tra 9,7 euro e 13,20 euro), o ancora una tradizionale scatola di patatine fritte con salsa (8 euro ) o hamburger (tra 8 e 10 euro l’uno), i prezzi offerti sono in aumento. Aggiungete una birra (4,70€ per 33cl) o una bottiglia d’acqua (3€) e non uscirete con meno di 15€ a persona. Un po’ dolce? Il waffle belga è molto popolare! Venduti a 6,20€ l’uno, valgono quanto pesano in termini di autenticità!

Simulatori, ruota panoramica e DJ gratuiti

Tra le attività gratuite: la ruota panoramica, che regala una vista mozzafiato sul circuito. © Roman Rickson – Fotografia LPR

Dietro di noi si forma una linea impressionante. Sono in fila una ventina i simulatori di Formula 1 e un presentatore commenta le prestazioni dei piloti che partecipano alle sessioni di e-sport. La chiave per il miglior tempo? Domenica biglietto VIP gratuito. Basti dire che tutti combattono come se la loro vita dipendesse da questo! Il prezioso sesamo è stato distribuito ad appena duecento tra i giovani piloti emergenti più felici di Max Verstappen sul gradino più alto del podio al termine del Gran Premio…

Mentre la folla si raduna un po’ di più, i bassi iniziano a echeggiare dagli altoparlanti. Sul palco, mentre nuota nel fumo, uno dei 40 dj che si susseguiranno per tutto il fine settimana lancia il suo set. Il tempo non ha (ancora) raggiunto il suo apice. Sarà molto diverso durante la serata e fino alla fine della notte. Davanti all’uscita una macchina suscita la nostra curiosità. Questo è un test dell’etilometro gratuito. Se i campeggiatori lo ignorano, tornano alle loro tende o dagli altri campeggiatori. Gli automobilisti farebbero bene a resistere prima di rimettersi in strada al termine di una fantastica giornata di Gran Premio di Formula 1 a Spa-Francorchamps.